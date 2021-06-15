【本報訊】巿建局昨日披露未來五年大計，2021/22至2025/26年度將動用1,000億元收購及重建，合共提供約1.8萬伙新建住宅單位，包括兩個首置項目，共涉及2,260伙。

大坑西邨年內交城規會審批

今年3月與平民屋宇公司簽訂合作備忘以重建發展的大坑西邨，市建局已完成詳細設計，預計今年第三季交予城規會審批，會提供3,300個單位。

市建局主席周松崗和行政總監韋志成與傳媒會面，周松崗表示，未來五年建屋計劃包括兩個首置項目，總共涉及2,260個單位。其中大坑西邨項目，市建局已經完成詳細設計，預計今年第三季交予城規會審批，會提供3,300伙，當中1,300伙安置現有住戶，餘下2,000伙則作首置項目出售，預計最快2026年預售，2028年落成。

項目初步發展規劃圖亦曝光，涉及八幢建築物，首置單位涉及六幢大廈，巿建局將在未來七年預留100億元處理整個項目。項目涉及逾15,500平方米商舖、6,500平方米政府、機構和社區設施，以及超過1,500平方米休憩空間。韋志成補充，就大坑西邨首置單位的設計，市建局傾向有間隔，不排除設開放式單位，亦有機會加入三房單位。

另一首置項目為煥然懿居二期260個單位，市建局正與地政總署商討放寬單位落成前預售樓花期限制，爭取2023年中發售，較一般樓花期提前九個月。

至於兩個公務員建屋合作社重建試點，當中盛德街項目發展進度較快，此項目九個合作社中，原本仍未解散的最後一個合作社全體社員昨已簽署樓契，正式成為業主，代表這項目150位業主都可考慮接受巿建局收購建議，預計8月初向業主發出收購建議。

另一試點靠背壟道項目，韋志成稱，該項目面對反對聲音較大，未知能否完成，預計在首個試點完成收購後再逐一了解住戶重建意向，若重建對住戶來說不吸引，當局或會放棄項目。