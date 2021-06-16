年輕人6.16再開街站，望香港人心不死。日前於6.12 2周年前夕被捕的賢學思政召集人王逸戰及發言人黃沅琳，獲釋後今日首度再於旺角街頭開街站，下午5時起派發印有「身土不二，至死不渝」傳單，不足1小時便派完共約500張傳單，其間警員全程拍攝。不時有市民駐足支持，希望港人不忘初心。

王逸戰：仍有好多人不願放棄

王逸戰於街站表示，今日為6.16 2周年，希望港人將6.9、6.12、6.16等日子銘記於心，強調「除咗坐喺度乜都唔做，其實仲有好多嘢可以做」。他又引用小說《雙城記》指，「『而家係最好嘅時代，亦係最壞嘅時代』，雖然政權不斷打壓，但仍有好多人唔願意放棄，想堅守崗位」。

他續指，並非想煽動其他人，「只係想講呢個事實，6.9 100萬人上街，6.12 200萬人上街、7.21恐襲、8.31太子站、中大、理大呢啲都係香港人嘅傷痛。無論對未來幾無把握，我哋都有義務、責任行出嚟」。

「希望身邊小朋友都知民主自由係咩」

黃沅琳指，希望港人重拾當日6.16時200萬人上街時的鼓舞，「仍然有人堅持緊，有身陷泥濘嘅手足仍然堅持緊，從來唔係想煽動其他人，因為2年前香港人已經覺醒」，又希望港人可以堅持下去，令香港「重光」。

她續指，正如傳單所列「身土不二，至死不渝」，希望香港人看到，亦有人堅持，「抗爭路一定係長、一定係痛苦，我哋需要黑暗中擁抱彼此，需要嘅只係喚醒當年初心，因為香港人早已覺醒；我希望身邊小朋友都知民主自由係咩，點解咁可貴，唔希望香港人被溝淡，希望仍然留喺香港伺機而起」。

有市民相信港人未忘初衷

開站期間有市民到場支持，帶幾歲女兒前來的趙太指，2年前亦有參加多次遊行，希望支持賢學思政。從事飲食業的潘生表示自己放工路過，相信港人未有忘記當日初衷，當年訴求政府至今未有聆聽，而今日仍有人開街站，正正顯示香港人仍未放棄。

開站不足1小時，王宣佈約500張文宣已接近派完，證明很多港人仍不忘初心，「明白絕望時代中堅持係好困難，但唔係話做完一件事就重光，而係由好多件去累積；唔好諗做一件事會成功定失敗，而係唔好辜負自己、辜負時代。抗爭不息，希望不滅，我哋必定可以喺煲底相見」。

警方警告涉參與未經批准集結

活動期間有約10名軍裝警員及持旗手駐守，有2隊便衣警員全程拍攝街站情況，並一度開咪警告涉嫌參與未經批准集結，其後於街站完結後抄下王的個人資料並放行。

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