還記得烈日下，那片黑壓壓人海嗎？兩年前今日，香港人上街表達決不退讓的態度，亦是悼念梁凌杰先生，五大訴求，缺一不可，由早至晚，二百萬人的吶喊響徹雲霄。可是，極權將自由之都變成警察城市，將良知囚禁，一個街站一個口號，現都被說成顛覆政權。香港人一直沒有放棄，選擇留下，堅持至看到希望。

當年7月天，各類抗爭方式爆發，首次出現機場「和你飛」，隨之而來是政權找航空業算賬。讀者特意來鴻寫給逆權空姐吳敏兒，感謝她一直向強權說不，一直用最和平的途徑保護業界，亦痛心她因一場和平初選，被冠「顛覆」之名蒙冤受屈，讀者謹記她留給香港人一席話：「放棄只需一秒，堅持卻需要一世」。

黎明將至

敬佩的手足，

我是個海外的港人，每天都留意香港發生的事，過去兩年香港發生的事令全世界都關注，政府的無理打壓可能令你身在獄中，我沒有機會去探望你，但希望透過蘋果日報的幫忙把我支持你們的力量可以傳到你手中，你們的精神我是十分敬佩的，身在獄中一切都不會好受，但希望你能堅持下去，壞人一定會受到教訓的，若是收到你的回覆我一定會再次寫給你的。 黎明很快來到，一切保重！

海外人 Alex 上

智仁勇者

鄒幸彤在6月5日下午荃灣警署門外，接受訪問，短短數分鐘，可見其智仁勇的表現。 6月4日前光明磊落的行動，接受訪問，在報章發表自己的思維、行動方向。 6月4日當日冷靜沉着應對被拘留。6月5日調查後保釋離開警署，經禁食一日後，面對傳媒侃侃而談。 在咪前道出她對所有六四慘劇死難者的哀悼、向天安門母親及其他難者家屬的慰問、給在囚的民主前行者致敬、對支持表達哀悼的市民致意。向傳媒呼籲昂首前行，要讓大眾聽到公義之聲。 更提出政府濫用法理禁止自由集會的質疑，像一面照妖鏡，把不公義的人顯像出來。看過訪問她的文章，知道她是了解中、港維權的難度，她仍奮力而為，實在可敬。 作為愛港的市民，我們聽了她的說話，如收到暖流，點滴窩心，暖流如水瀉萬家，像昨晚的燭光，照出我們的希望！

書情者敬上

等你歸來

致短暫失去自由的鬥士們：

香港人需要你們的堅持

等待你們回來原有崗位的一天！

堅持

大家好好保重

Mar

向領袖致敬

吳敏兒小姐：

十數年前在新聞媒體咋見一位英姿颯颯的空姐工會主席受訪時態度不卑不亢，發言字字鏗鏘，其時雖不知其名，但非常佩服她那果敢不凡的器度……日後當然知道她就是吳敏兒小姐。 真正認識妳當然是在梁振英女兒的「行李門」事件中，妳帶領一眾工會成員向強權說不，由靜坐至司法覆核勝訴後妳在法庭外激動落淚的情景歷歷在目 ，使我更添對妳的敬佩。 當妳成為職工盟的主席我感深慶得人，因為它實在需要妳這樣的領袖改革帶來新景象……也曾為妳在35+初選落敗叫屈，但欣賞妳坦然接受賽果的風度！只感到當時民情下妳這樣和理非的参選者吸票是相對吃虧的，卻萬料不到這竟成極權羅織罪名借口將妳和一眾異己拘禁，令我悲憤莫名。 這數月我一直為妳蒙不白之冤心裏難過，唯一可做的是撰文向妳致敬打氣！

陳兆求上

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