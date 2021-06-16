兒童被性侵犯，施暴者可能就在左近。警方近5年接獲至少187宗於幼稚園及中小學校園發生的非禮及非法性行為案件。性罪行定罪紀錄查核機制推行近10年，平均每年處理約5.7萬宗新申請及延續申請查核。有立法會議員促政府將機制由自願改為強制性，並擴大查核範圍，涵蓋現有僱員、自僱人員及義工等。

政府於2011年12月推出性罪行定罪紀錄查核機制，從事與兒童及精神上無行為能力人士有關工作的僱主，可查核準僱員及續聘僱員有否性罪行的刑事定罪紀錄，但機制屬自願性質，需有關僱員向警方提出申請及同意向僱主披露查核結果。

保安局局長李家超今日在立法會回覆議員質詢時表示，由2016年至2020年期間，警方每年平均接獲約5.7萬宗新申請及續延申請查核，但沒有備存申請人獲聘用機構的資料。他又指，自機制推行至今，自動電話系統收到約49.2萬宗成功查核來電，反映機制為僱主提供有效渠道。有立法會議員認為，查核機制應由自願改為強制性，並擴大涵蓋範圍至現有僱員、自僱人員及義工等。

須平衡保護兒童和協助更生

李家超表示，本港總僱員數目龐大，當中涉及兒童及精神上無行為能力人士亦非常多，故需按風險和效益處理，循序漸進。李又指，若將機制涵蓋現有僱員，有意見認為會引起僱傭問題，也要避免被濫用；至於將自願改作強制，因涉及立法工作，且要平衡保護兒童和協助更生原則，必須取得社會共識。

議員周浩鼎指，過去有不少不法之徒透過做義工去侵犯兒童，當局應考慮擴大查核機制。李家超指，現時本港登記義工有逾百萬人，有意見反對納入機制涵蓋範圍，因會阻疑義工的參與熱誠，而進行義工活動期間，也有其他人在場監管，作出性侵犯的風險較低。

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