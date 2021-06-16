多番批評法援署「濫批法援」的民建聯立法會議員葛珮帆，今日再在立法會提出相關口頭質詢。政務司司長張建宗在會上回應時指，政務司司長辦公室和法援署正檢視現行法援制度下，有關司法覆核申請在行政、分配案件，以及選出律師時的仔細操作，其間會諮詢法律援助服務局意見，相信3至4個月內，即今年第四季上旬，即會有檢討結果，並向立法會司法及法律事務委員會匯報。

葛珮帆於本月初特首質詢時間已向特首林鄭月娥宣稱，「爆眼少女」是「黑暴力量」策劃的「假新聞、真煽動」，又不滿「呢個冇爆眼嘅爆眼女，竟然可以申請法援」。當時林鄭指法援制度並非盡善盡美，可重新檢視，但法援是香港法治優勢之一，也是需保留的核心價值。

梁美芬倡法援申請人不准自選代表大律師

葛珮帆今日提出質詢時指，司法覆核入稟人可用公帑聘請自選大律師，令部份市民質疑法援被濫用。本身為大律師的經民聯梁美芬更要求政府考慮日後不再准許法援申請人自選代表大律師。工聯會陸頌雄在會上則指，「爆眼女」個案反映香港存在「濫用」司法覆核和法援問題，問當局會否在現時法援的案情審查機制中，加入「公眾利益」作考慮。

張建宗回應稱，法援申請人自選大律師的做法不是香港獨有，加拿大、英國等地方同樣設有。對於法援律師和大律師會否接收太多個案的問題，張指法援署一向有嚴謹機制處理，包括為律師和大律師所能接收的個案數目訂出上限，透露政府其中一個檢討方向，是將有關上限「箍緊啲」，希望藉此產生分流作用，讓案件不會集中在個別律師和大律師。他又表明會考慮陸頌雄的意見，但強調處理時要十分小心，聲稱因法律面前人人平等，要有無罪假設。

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