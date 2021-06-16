政府早前以打擊「起底」及濫用他人個人資料為由，收緊公司查冊安排，新聞界大表不滿。財經事務及庫務局今（16日）向立法會提交文件，有關查冊安排的修訂將於周五（18日）刊憲，首階段8月23日實施。新制度下，僅公職人員、公共機構、金融機構、執業律師、執業會計師等7類「指明人士」日後可繼續查閱公司董事的住址及完整身份證號碼，記者未獲列入「指明人士」之列。

可查閱「受保護資料」7類人

●有關資料的當事人或其授權人士、有關公司成員

●公職人員或公共機構

●根據法例獲委任或擔任負責執行法定職能而須使用受保護資料的人士/機構

●在香港律師行執業的律師及在香港律師行/外地律師行執業的外地律師；

●執業會計師

●《銀行業條例》下認可機構

●根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下規管的金融機構（包括證券公 司、保險公司、金錢服務經營者及儲值支付工具持牌人等），以及指定非金融業人士（包括會計及法律專業人士、地產代理及信託或公司服務持牌人） 。

董事住址及完整ID列「受保護資料」

財庫局文件指，在新查冊安排下，以往供所有查冊人士查閱的公司董事通常住址及完整身份證號碼，將會被列為「受保護資料」，只供7類「指明人士」申請閱覽。7類「指明人士」包括資料當事人及其授權人、公職人員或公共機構、因執行法定職能而須使用受保護資料的人士或機構、本港執業律師、執業會計師、須使用受保護資料進行盡職調查的銀行、金融機構、商業機構及指定非金融業人士，如會計或法律專業人士、地產代理或信託及公司服務持牌人。

辯稱撞名撞身份證情況少見

不過，一直憂慮收緊查冊將影響資訊查證及公眾知情權的新聞工作者，則未獲列入「指明人士」之列中，當局亦未有於文件的「公眾諮詢」章節，詳細提及新聞界對修改查冊安排的疑慮。局方指，查冊人士仍可閱覽公司登記冊（登記冊）上董事的通訊地址和部份身份證號碼，認為此兩項資料連同相關董事的姓名及其公司資料，已足夠讓查冊人士辨認有關董事之身份。

局方又聲言，兩名董事的全名及部份身份證號碼完全相同情況極少出現；若有此情況，查冊系統屆時會提供額外身份證號碼數字。局方又聲言，公眾日後仍可「一如以往」閱覽登記冊上的其他資料，包括個別人士出任公司董事的完整名單。

料分3階段實施

新查冊安排將於本周五（18日）刊憲，並於本月23日提交立法會。新安排預料會分3階段實施。首階段將於8月23日開始，屆時公司董事可以其通訊地址代替其通常住址；公司董事和秘書亦可以部份身份證號碼取代完整號碼供公眾查閱。

第2階段將於2022年10月24日開始實施，屆時登記冊上的董事索引將會隱去受保護資料，只供指明人士申請查閱。第3階段則將於2023年12月27日實施，資料當事人可進一步向公司註冊處申請不提供在第2階段開始前已向公司註冊處登記的文件所載之受保護資料，並以其通訊地址及部份身份證號碼取代讓公眾查閱，而指明人士仍可向公司註冊處提出閱覽有關受保護資料。

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