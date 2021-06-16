港府遲遲未公佈區議員宣誓安排，有報道指，當局擬於下月安排區議員逐一宣誓。而曾經借出辦事處作民主派初選投票站之用的區議員，以至曾聯署支持「墨落無悔，堅定抗爭」的區議員等都將被DQ，人數多達約170人。

《星島日報》及商台均引述消息指，當局擬於下月、恰巧是中共黨慶的月份安排區議員宣誓。早前有傳當局打算18個區議會於同日、同一地點逐區集體宣誓，不過最新說法是區議員會逐一宣誓。

根據上月中通過的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》，港府會列出令區議員被DQ的負面清單。據報，參與初選、簽署「墨落無悔，堅定抗爭」聲明，甚至只是曾借出議辦作初選票站，均會被列入負面清單。《星島》更估計，至少有170名區議員，包括11名區議會主席、7名副主席、全部公民黨和新同盟區議員均會被DQ，而沒有簽署「墨落無悔」的民主黨也有52名區議員被DQ。一旦按此方向DQ，加上早前被DQ、辭職計算，前年民主派贏得的389個區議會席萎縮至170多個。

梁家傑：傳聞日日有 羅健熙：不希望補風捉影

公民黨主席梁家傑接受查詢時指，未有收到相關消息，指「傳聞日日都有」，暫不逐一評論。民主黨主席羅健熙回覆商台時亦稱，有關消息已傳出多次，不希望補風捉影，又謂若政府「夾硬來」就不是民主派能控制，故目前只能做份內事。

民主黨原定9月舉行黨員大會後，才決定是否再派人參選。羅坦言今次區議員宣誓問題多少影響到參選決定，但明言並非「政府DQ得少就參選」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）