【本報訊】天主教男子小學德信學校昨向家長發出通告，指校長郭超群因「未能履行校長職務」即日起休假，惟未有交代原因，職務由副校長李美鶯署任，有報道引述家長校董稱校內「的確有些事情發生了」。教育局僅稱知悉有關安排，會與學校保持溝通。郭超群曾在校內舉辦六四祈禱會，又曾把學校轉回「粵教中」。

德信學校校長郭超群教學年資約有25年，先後出任課程主任和副校長，2013年升任校長至今。德信學校校監何炳德昨日突然向學生家長發出通告，指校長郭超群因「未能履行校長職務」，即日起休假，惟未交代原因；法團校董會已安排副校長李美鶯署任校長職務，處理校務事宜。德信學校Facebook專頁顯示，郭超群本月9日仍然有主持學校活動。

校董稱「的確有些事發生」

網媒「香港01」報道引述家長校董張國樑稱，校內「的確有些事情發生了」，呼籲其他家長不要揣測事件。德信學校回覆稱暫不回應事件。德信學校家長教師會表示，事件由校方處理，現不方便回應。教育局亦僅稱，已知悉學校有關安排，會與學校保持溝通，提供適切的協助，確保學校運作正常。

德信學校多年來舉辦六四祈禱會，郭超群2018年接受《明報》訪問稱，學校教師會在六四祈禱會上簡述史實，如事件因由、政府反應和死傷人數等，形容六四死難者是「行正義的人，他們的犧牲能對後世起警示作用」，但不會為事件下定論和提及平反，領禱時亦盼學生祈求中國變得更好。

郭超群今年2月再接受《明報》訪問，就續辦六四祈禱會與辦學團體和校監討論，並諮詢法律意見，擔心跌入「灰色地帶」，亦考慮取消祈禱會或改作簡單祈禱。2018年郭超群又將學校由「普教中」轉回「粵教中」，避免學生因讀音不夠標準導致成績退步，贏得教師和家長掌聲。

郭超群曾獲2010/11年行政長官卓越教學獎（德育及公民教育），2014年再獲教聯會優秀教師獎（國情教育組）。教協副會長葉建源表示，校長在學期中離職，肯定是出於特殊情況，但不清楚內情，難估計事件是否涉及政治，除非清楚交代，否則家長和公眾難免會有不同猜測。