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【本報訊】47名民主派因參加初選被控違反國安法下的串謀顛覆政權罪，職工盟前主席吳敏兒已於羅湖懲教所還柙逾三個月。資深傳媒人李慧玲上周曾探望吳敏兒，指受腰患困擾的吳已經適應監獄中過硬的板床，又形容她瘦了但仍然精神；油尖旺區議員李傲然昨日亦探訪過毛孟靜，引述毛叫大家毋須太擔心她。

毛孟靜貼信封教英文

李慧玲昨於facebook專頁透露，上周六她探望吳敏兒，形容吳瘦了、臉變尖，但有精神。李又在帖文中說，一個月前探望吳敏兒時，因木板床過硬，再加上受腰患影響，睡得不太好，但上周六吳對她說，已經適應床的硬度，加上有囚友「醒佢兩招」紓緩腰背痛，「她已可以一覺睡天光」，並開始修讀中大營養學的課程，努力過每一日。李續說，當想到曾經天上自由飛翔的空姐，現卻困在狹窄囚室，感到心痛，亦很掛念吳，呼籲大家多寫信予她，「陪伴她度過這段絕不容易的日子。」

除了吳敏兒，油尖旺區議員李傲然昨日亦探訪因初選案被還柙的前立法會議員毛孟靜，李稱毛孟靜精神很好，「平時除了教教英文，說着一些日用英語，例如『唔夠瞓就要use a coffee』」外，也會做貼信封工作。毛孟靜亦託他向外界表示：「不用太擔心，她（毛孟靜）會『Hold it up, considerate!』」