前年10月30日屯門一帶傳出刺鼻不明氣體，逾百市民晚上包圍警方大興行動基地要求交代，引發警民衝突，多人被捕。其中25歲清潔工早前於區域法院承認非法集結、使用蒙面物品及管有物品意圖作非法用途三罪，法官李俊文今判刑時指本案事出突然、情況急轉直下，相信示威者拆欄堵路並非預先計劃，又指被告在事件中非組織或號召角色，惟他當時蒙面及管有膠索帶，則屬加刑因素，判囚共8個月。

判刑前，法官讀出辯方求情，透露被告鄧皓仁（25歲）中六畢業後修讀毅進課程，其後曾任職銷售員、機電署升降機維修員及倉務員，現為月入1.5萬元的外判清潔工。被告與父母及胞姐同住，他每月會給予家人5,000元家用。

辯方呈上14封由被告、家人、前同事及女友等撰寫的求情信，指被告當日因網上鼓吹及好奇心驅使下到場，受現場高漲情緒影響下，一時衝動犯案。求情信形容被告為人積極上進，有一技之長，今次因衝動犯案，現已深感後悔並望獲輕判。

李官判刑指，本案發生是因有人流傳警方在大興行動基地內進行催淚氣體訓練，其間有示威者曾照射雷射光、拆欄及在馬路架設路障等，過程中被告曾高舉雨傘掩護拆欄的示威者， 又主動拆下圍欄及搬到馬路上。被告曾從黑色背囊取出頸套蒙着下半臉，他被捕時亦被搜出一包膠索帶。

官認為示威者拆欄堵路屬嚴重之處

李官接受本案事出突然，指出即使當晚於較早時有人集結，甚至有支持警察人士到場時，情況仍未有變壞。直至有示威者開始將金屬圍欄拆除作路障時，才是本案最嚴重部分，故相信示威者的堵路行動並沒有預先安排及計劃。

李官續指，本案比庾家駒前年6.12在政府總部非法集結案的案例輕微。由示威者拆欄至被告被捕，過程僅約10分鐘，其間示威者沒有投擲磚頭或其他物品，亦無針對高風險建築作出破壞或令人受傷。此外，當晚受示威影響的馬路仍有車輛駛過，而現場亦非繁忙交通樞紐。

李官認為被告當晚無組織、號召、教唆他人參與非法集結，接納他並非任何主導角色，指其參與角色與其他拆欄的示威者無異，故接納被告只是一時衝動犯案。不過，李官指被告當時有蒙面及管有索帶，而索帶有被使用的可能性或風險，實屬可加刑因素。

因被告於開審前認罪，可獲刑期扣減，他最終就非法集結被判囚8個月、管有物品意圖作非法用途被判囚2個月、使用蒙面物品被判囚2星期。所有刑期同時執行，即一共判囚8個月。

控罪指被告在2019年10月30日，於屯門良運街近震寰路80號大興警察行動基地的公眾地方參與非法集結、使用蒙面物品，以及管有一包索帶意圖作非法用途使用。

【案件編號：DCCC746、757/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）