【本報訊】本地同志組織將於明年舉辦國際體育賽事「同樂運動會」（Gay Games），建制派立法會議員何君堯污衊相關收益為「污糟錢」，斥政府支持同樂運動會將加劇社會撕裂。特首林鄭月娥昨被問及相關言論時，僅不點名稱何發言是「有點情緒化」，聲稱不容忍可能分裂社會及引起社會憎恨的言論。而何君堯否認自己言論情緒化，揚言「是非黑白清楚」更加要「講得大聲」，堅持不改變立場。

何：是非黑白清楚要大聲講

林鄭回應時表示，要理解同樂運動會目的是推動社會包容及多元，政府會提供適切協助，如預訂政府場地等。她不點名地指，留意到在立會會議上，個別議員發表有關同樂運動會言論時「有點情緒化」，明白議員有個人立場，但不能容忍可能會分裂社會及引起社會憎恨的言論。

何君堯昨午在立法會回應林鄭言論時辯稱，他上周在立會言論並非情緒化，而是「肉緊」、「緊張」表現，又明言不會改變立場，指若「是非黑白清楚」時，更要「講得大聲」。

何君堯宣稱尊重每個人的性取向，但又指「『自然』嘅人係同性相拒，異性相吸」更形容這是「基本定律」，認為性小眾可以尊重但不可以鼓勵，不歧視但不代表要鼓勵風氣。

他指「人類可以傳承係因為你爸媽生你出嚟，唔係兩個男人、兩個女人生你出嚟」質疑為何市民要恐懼「大道理」，重申「我哋係平權，而非為捨本逐末。」