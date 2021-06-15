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女被告稱被罵「做雞都唔掂」

1小時前
■警員譚紹軒稱無聽過被告在警署遭辱罵「做雞都唔掂」。

【藏雷射筆案】

【本報訊】政府前年10月訂立蒙面法，法例生效當日各區有市民上街抗議。一對情侶學生當日凌晨在黃大仙龍翔道一條行人天橋遭搜出雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件昨在九龍城裁判法院開審。辯方指女被告遭帶返警署後，警署內有職員辱罵她，揚言：「做雞都唔掂喇𠵱家！冇晒前途，等坐監啦！」押送女被告回警署的警員聲稱聽不到有人這樣說。

警認無向被告作警誡

男女被告依序為葉志豪（21歲）及曾善雯（21歲），皆為學生，兩人面對同一控罪，被控前年10月5日在新光中心對開的行人天橋管有一個能發出雷射光束裝置。案件由裁判官梁嘉琪審理。

截查男被告葉志豪的警員李嘉冠稱，當晚龍翔道上有大批身穿深色衣服的「暴徒」堵路、投擲汽油彈或磚頭，及照射雷射激光等，人數近千。他隨後在行人天橋截停葉，在褲袋搜出黑色口罩，葉除了自言不舒服外，沒作進一步解釋。同袍在女被告背包內搜出電筒及雷射筆等物，李稱葉承認女被告背包內的物品其實屬於他，稱是用作帶路及與女友溝通。

辯方盤問下，李稱當時與為數約千名的示威者距離較遠，加上天色昏暗，不敢確實回答示威者身上是否配置了很多裝備。李又稱，查問葉前一度提過懷疑他牽涉甚麼行為，及根據甚麼權力截停及查問他，但李承認沒向葉作出警誡，「呢個係我嘅疏忽」。

截查女被告曾善雯的警員譚紹軒供稱，在曾的背囊內搜出雷射筆，惟她沒回答是否在較早前示威使用過。辯方盤問指，譚押送曾回觀塘警署後，警署內有人在譚面前辱罵曾：「你睇吓你！做雞都唔掂喇𠵱家！搞咁多嘢做乜？冇晒前途㗎喇你！等坐監啦！」譚稱在警署內沒聽過相關內容。聆訊今續。

案件編號：KCCC3131/20

雷射筆在公眾地方管有攻擊性武器做雞觀塘警署譚紹軒李嘉冠葉志豪曾善雯
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