【藏雷射筆案】

【本報訊】政府前年10月訂立蒙面法，法例生效當日各區有市民上街抗議。一對情侶學生當日凌晨在黃大仙龍翔道一條行人天橋遭搜出雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件昨在九龍城裁判法院開審。辯方指女被告遭帶返警署後，警署內有職員辱罵她，揚言：「做雞都唔掂喇𠵱家！冇晒前途，等坐監啦！」押送女被告回警署的警員聲稱聽不到有人這樣說。

警認無向被告作警誡

男女被告依序為葉志豪（21歲）及曾善雯（21歲），皆為學生，兩人面對同一控罪，被控前年10月5日在新光中心對開的行人天橋管有一個能發出雷射光束裝置。案件由裁判官梁嘉琪審理。

截查男被告葉志豪的警員李嘉冠稱，當晚龍翔道上有大批身穿深色衣服的「暴徒」堵路、投擲汽油彈或磚頭，及照射雷射激光等，人數近千。他隨後在行人天橋截停葉，在褲袋搜出黑色口罩，葉除了自言不舒服外，沒作進一步解釋。同袍在女被告背包內搜出電筒及雷射筆等物，李稱葉承認女被告背包內的物品其實屬於他，稱是用作帶路及與女友溝通。

辯方盤問下，李稱當時與為數約千名的示威者距離較遠，加上天色昏暗，不敢確實回答示威者身上是否配置了很多裝備。李又稱，查問葉前一度提過懷疑他牽涉甚麼行為，及根據甚麼權力截停及查問他，但李承認沒向葉作出警誡，「呢個係我嘅疏忽」。

截查女被告曾善雯的警員譚紹軒供稱，在曾的背囊內搜出雷射筆，惟她沒回答是否在較早前示威使用過。辯方盤問指，譚押送曾回觀塘警署後，警署內有人在譚面前辱罵曾：「你睇吓你！做雞都唔掂喇𠵱家！搞咁多嘢做乜？冇晒前途㗎喇你！等坐監啦！」譚稱在警署內沒聽過相關內容。聆訊今續。

案件編號：KCCC3131/20