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「You only live once」、即係「YOLO」，原本係網絡潮語，意思係叫人及時行樂，通常係用嚟鼓勵人勇於嘗試，正所謂人一世物一世乜都要試下。而「亞洲第一」香港警察，就用咗呢個咁勵志既口號嚟做禁毒宣傳，仲有架禁毒車巡迴各區警察宿舍宣傳，真係夠「震懾」喇！不過有網民就質疑，差人成日宣傳毒品掂都唔好掂，但又話「YOLO」，究竟佢哋知唔知「YOLO」係乜嘢意思？用鼓勵人勇於嘗試嘅網絡潮語宣傳禁毒係乜嘢玩法？

體驗毒品氣味

警方噚日公布今個月為「禁毒月」，整咗一堆網絡潮語做宣傳，其中最吸睛嘅都莫過於印有「見字飲水」、「吸毒唔型、壞過凱婷」嘅宣傳車。呢架車其中一個賣點係「臭」，放心唔係2019年聞得最多嘅TG味，而係仿製唔同毒品氣味嘅「體驗」，包括可卡因、氯胺酮同冰毒三隻味，聞完之後仲可以玩埋VR體驗，模擬一名男生受朋輩誘使吸毒，全身生滿冰瘡、幻覺身上長滿蟲嘅情景。

有記者行家就問，氣味體驗會唔會反而令市民「一試愛上？」，毒品調查科署理總警司吳頴詩就話「正常人都唔會覺得好聞」，活動原意係要畀好奇嘅年輕人上車聞聞，其實毒品就係咁難聞。

不過最多網民關注仲係一張參加者拎住「YOLO」影嘅相，差人或者以為「You only live once」就係字面咁解，但八方同行家都有查過劍橋詞典，網絡潮語真正意思叫人冒險搏盡，及時行樂、享受人生，用「YOLO」宣傳禁毒，網民同八方都唔明。

李八方