政府前年10月緊急訂立蒙面法，法例生效當日各區有市民上街抗議。一對情侶當日凌晨在黃大仙被搜出雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今續審。兩人被裁定表證成立，男被告的中學同學出庭作供，指多年前已見過被告使用該筆作行山及拍照用途；女被告則辯稱，雷射筆屬於男友，當晚為釋除男友疑慮，主動提議交換背囊。

男女被告為同是21歲的葉志豪及曾善雯，兩人面對同一控罪，指他們於前年10月5日在新光中心對開的行人天橋，管有一個能發出雷射光束的裝置。兩被告同時被截停，女被告背囊內被搜出雷射筆等物品，而男被告聲稱物品由他擁有。

裁判官梁嘉琪今裁定案件表證成立，男被告不自辯，但傳召認識約10年的中學同學崔子駿（譯音）出庭。崔稱早於2017年已見過被告使用雷射筆，被告用筆照射吸食電子煙噴出的煙霧，由他協助拍攝；翌年被告亦帶同雷射筆出席中秋行夜山，「照下路，照下天」等。

女被告則選擇出庭自辯，稱當晚相約男友去街，曾到新蒲崗Mikiki商場購物，其間沒有遇見任何示威或警員。及至午夜左右，兩人途經黃大仙欲乘小巴返回慈雲山住所，其間男友透露身上有一支雷射筆，問她如何是好，女被告自言「唔驚啦，我覺得冇嘢，我哋冇做虧心事」。她為釋除男友擔憂，主動提議雙方交換背囊，不久便遭警員截停搜查。

控方質疑女被告虛構由示威者接過雷射筆

兩人其後遭帶返觀塘警署，有警員向女被告稱「你睇下你，而家做雞都唔掂喇，搞咁多嘢做咩，冇晒前途喇，等坐監啦。」女被告承認，當日為保護男友，擔心對方有法律後果，故在書面口供中訛稱雷射筆是另一名不知名男示威者交予她。她坦承「當時淨係諗住男友，而且冇見過佢用（雷射筆）」，故基於保護男友才向警方說謊。

律政司外聘主控官熊健民盤問指，既然兩人當晚一直沒見到示威或警員，為何當男被告提到有雷射筆時，女被告便提議交換背囊，質疑：「你男朋友擔心俾人拉，所以同意將咁惹人嫌疑嘅物品畀你？」女被告稱當時沒有細想，只打算釋除男友擔憂。

主控又質疑，若女被告的目的是保護男友，為何要虛構從男示威者手上接過雷射筆，女被告回應稱「當時係咁諗」；主控質疑女被告為達目的忽略事實，「隨便亂講」，女被告稱當時只想到這樣解釋，並謂當時感到害怕，只想盡快回家，故沒有細想書面口供內的內容。

案件押後至下月22日結案陳詞。

【案件編號：KCCC3131/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）