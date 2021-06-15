【消委會報告】

【本報訊】網購在疫潮下成為新常態，轉運及集運服務公司應運而生，消委會去年接獲399宗相關投訴，比前年急升1.2倍，今年1至5月亦有100宗。消委會實測12間轉運及集運公司服務及收費，發現因應計算重量的方式不同，運費最多可相差近一倍，運送速度亦由5至22日不等。

消委會以一般消費者的身份測試12間轉運公司，部份除了海外地區之外，並涵蓋內地運送服務。消委會4月至5月進行實測，從日本網站選購三類商品，分別為易碎品、較輕但體積較大的商品及較長的商品，透過該12間轉運公司把貨物由日本轉運至香港。

實際重量抵過體積重量

結果發現，轉運服務按貨件重量及中轉倉所在地區收取運費，量度重量的單位分磅和公斤。12間公司中，八間以磅為收費單位，由每磅22至38元不等，相差逾70%；另三間以0.5公斤為單位，每單位收費則由25至30元，換算即每磅約23至27元，相差20%；另有一間以每公斤48元計，即每磅約22元。

實測發現，最終運費會受不同方式計算貨件重量影響，按實際重量會較體積重量划算。有七間公司按貨件的實際重量、即商品連同運輸包裝的重量收費，轉運三件包裹的總收費由176元至254元不等，平均收費為201元。餘下五間公司則按體積重量收費，由264元至528元不等，平均收費為395元，兩種不同計算方法收費相差近一倍。

實測又發現，12間集運公司的運送速度不一，由5日至22日不等，其中GPSS HK最快，只需五日；最慢是MillionDEAL，需時22日。

在消委會實測期間，包裹送至Buyippee的日本中轉倉後，其系統紀錄指包裹的長闊高為48x43x40厘米，需以體積重量16.512公斤計算，運費連手續費共870元。實測員認為包裹的尺寸及運費不符預期，該公司在查詢後承認量度錯誤，更正尺寸為36x26x16厘米，改按實際重量1.1公斤計算，運費連手續只收95元。該公司解釋，因自動量度貨件重量及尺寸的機器可能出錯所致。

部份表明不為損毀賠償

實測又顯示，一個包裹4月22日送至Gobuyship的日本中轉倉，惟該公司系統未有將包裹入庫，實測員多次查詢後，該公司指包裹上的會員編號與登記的電話號碼不相符，系統並無相關電話號碼紀錄，但實測員登入系統查看，確認資料無誤，其後該公司將包裹運送抵港，最終實測員於5月17日取貨，發現包裹上的會員編號等資料正確，並非如該公司所述。

此外，消委會發現該12間公司均表明，如確定貨件遺失為公司所致，會作出400至1,000元不等的賠償上限，惟部份表明不會為損毀貨物作賠償，甚至不會退還運費。