【本報訊】公務員事務局公佈，行政長官會同行政會議決定凍結高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員本年度的薪酬，生效日期追溯至今年4月1日。至於行政長官、司局級官員及行政會議成員薪酬，則視乎消費物價指數變動，而決定凍結甚至下調。

政府發言人指，按立法會財務委員會通過的機制，他們的薪酬每年自動根據過去一年丙類消費物價指數的改變而作出調整，不過政府已決定今年即使指數為正數，他們的薪酬亦不會上調，若指數為負數，薪酬則會按既定機制下調。至於全體公務員薪酬，公務員事務局稱作出凍薪決定時，行政長官會同行政會議已充份考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及既定年度公務員薪酬調整機制下的其他相關因素，包括薪酬趨勢淨指標、 香港經濟狀況、生活費用的變動及政府的財政狀況等。

警察要求逆市加薪

早前發展的薪酬趨勢淨指標顯示，高中低層淨指標分別為-2.04%、-0.54%及-0.68%，但政府未有按薪酬趨勢指標減薪，公務員事務局長聶德權發給全體公務員的公開信中否認優待公務員。去年薪酬趨勢淨指標和生活費用的變動皆屬正數，但考慮到調整機制下的其他因素，包括當時的經濟狀況，行會決定凍結公務員的薪酬，這亦是公務員與市民大眾共度時艱的體現。

根據公務員事務局呈交立法會的文件顯示，多個公務員職方組織中，香港政府華員會及香港高級公務員協會均建議凍薪，警察評議會則要求逆市加薪1.3%至1.9%。警察評議會提交當局的意見書認為，薪酬趨勢淨指標制度對任何人都不公平，應該廢除。

當局結論指出，公務員佔全港總勞動人口約5%，而公務員薪酬佔本港經濟體系中僱員薪酬總額約8%。公務員連同資助機構僱員的薪酬，佔本港經濟體系中僱員薪酬總額約17%。在通脹輕微的情況下，公務員凍薪的薪酬調整方案對削弱公務員的購買力有限，但可能會在未來一段時間對私營機構薪酬調整方面構成一些實質或心理影響。