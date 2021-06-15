【本報訊】十年前日本福島核災後，全球多個國家即時暫停核能發展，偏偏中國繼續全速推進各地核電設施。除營運中的四個核電廠合共14台機組，廣東省內還有三個興建或規劃中的核電廠，涉及18台機組。其中惠州太平嶺核電廠工地已平整，預計三年後投產，距離香港僅100公里。

距離香港以東約100公里、位於惠州市惠東縣黃埠鎮沙埔村附近的太平嶺核電站第一期正在興建中，預計2024年8月投產。最新Google衞星圖顯示，工地已經平整，亦已鋪設了防波堤，亦疑似正在興建核反應爐基座。

料三年後投產

另一個興建中的核電廠是距離香港以東約180公里的「陸豐核電廠第一期」，中廣核2019年為項目場地平整工程招標，最新Google衞星圖顯示，工地已平整，亦已鋪設了防波堤。廣東省「十四五」規劃亦列明，除新開工建設陸豐核電廠，太平嶺核電站亦會擴建第二期。

中國政府正規劃在距離香港西南面逾400公里的湛江市車板鎮以北興建一座「廉江核電廠」，項目規劃共六台壓水堆核電機組。廣東省內還有四個城市曾提出興建核電站，但暫時只聞樓梯響，未納入十四五規劃內，包括揭陽核電站、海豐核電站、河源核電站和韶關核電站。