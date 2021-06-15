【本報訊】前年11月大三罷「破曉行動」，過千示威者在中環街頭「和你Lunch」，遭警方發射催淚彈及橡膠彈驅散。其中一名與早前網傳失蹤抗爭者同名的涉案男子韓寶生，昨在區域法院承認暴動、蒙面及管有物品意圖損毀財產三罪。辯方求情透露被告年幼時遭父親虐待，在兒童之家暫住，院長撰信指他常為不平事發聲。辯方強調，許多青年因社會動盪感到迷失，「被告也是其中之一」，望法庭輕判。暫委法官許肇強將被告收押至7月2日判刑。

被告韓寶生（31歲）報稱無業，控罪指他前年11月12日在中環畢打街、德輔道中及干諾道中一帶參與暴動和使用口罩蒙面，及在置地廣場外管有噴漆。

與網傳8.31失蹤者同名

案情指數千名示威者當日中午堵塞畢打街一帶道路，被告身處其中，戴鴨舌帽和口罩，拿着一把已打開的雨傘。示威者不斷大叫「好仔唔當差，當差正仆街」、「香港人報仇」等口號。被告用腳掃磚、敲磚、開傘遮擋示威者，並兩度將磚扔進行車隧道。其後警方到場驅散，被告與其他示威者組成傘陣，有示威者向路障擲汽油彈，警員發射催淚彈。警方沿畢打街推進時，示威者喊叫「光復香港，時代革命」，並向警方掟石頭。被告與其他人撤退時，在置地廣場附近被捕。

辯方求情透露被告出身基層，年幼時父母離異，他被父親虐待，在播道兒童之家生活六年後才回家與家人生活。胞姊在求情信指，被告因社會動盪感到不安和不知所措，強調他已多次認錯，對犯案深感悔疚。辯方續指，被告無領導或煽動角色，沒參與掟汽油彈或使用噴漆等行為，也沒導致任何人受傷，他僅是「身不由己」，在洪流之下「做咗自己未必想做嘅嘢」。

被告與一名網傳8.31事件失蹤者同名，該失蹤者「韓寶生」一度被傳成為浮屍。去年8.31一周年前夕，被指是「韓寶生」的男子向傳媒澄清，他叫王茂俊而非韓寶生，被控暴動等八罪，現已流亡英國。

案件編號：DCCC771/20