【本報訊】食環署與警方前日就食肆疫苗氣泡展開巡查行動，發現旺角區一間卡拉OK場所未有確保所有顧客已接種第一劑疫苗，有關處所須關閉處所14天。旺角MPM商場Red MR職員接受查詢時稱，旺角分店因冷氣維修需停業至最快6月29日才恢復營業，正好是14天，惟不了解是否涉違規被停業。

未確保顧客已打針

食環署稱，周一聯同警方合共巡查542間餐飲處所包括酒吧或酒館及225間其他處所，一間卡拉OK涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），負責人被檢控，但食環署未有透露涉事卡啦OK名稱及地址。

網媒「香港01」報道，旺角區另外兩間Neway卡拉OK均可以預約今日光顧。

行動中，亦有一名餐飲業務負責人涉嫌違反《規例》下就餐飲業務發出的指示，涉及餐桌之間的距離或分隔，遭食環署檢控，該食肆須於翌日起暫停晚市堂食、日市不多於二人同坐一桌，為期七天。

發言人強調，餐飲業務負責人或表列處所管理人違反《規例》可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月；身處餐飲業務處所及表列處所的人士須遵從適用於他們的有關要求，包括惠顧酒吧或酒館，卡拉OK等場所時須接種第一劑疫苗等，違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款一萬元，有關人士可藉繳付定額罰款5,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。