美國有線新聞網絡（CNN）早前披露，距離本港僅130公里的中國廣東台山核電廠疑洩漏放射性物質，本港保安局昨晚發稿稱從國家核安全局得知，台山核電站目前處於「安全狀態」，確定沒有向環境產生任何放射性洩漏。香港核學會主席陸炳林接受港台訪問時指出，核電廠設計有三重屏障保護，而反應堆壓力殼會阻隔燃料棒滲漏的輻射物質，因此事件不會對環境及市民安全造成影響。

歐洲壓水反應堆（epr）為台山核電站全球獨有，其輸出率最大的175萬千瓦。陸炳林指，燃料棒懷疑損毀而洩漏惰性氣體，有機會因輸出量的壓力過大而勞損，或者製作過程的質量監測不足。

倘維修需時約年半

陸炳林表示，今次輕微滲漏氣體事件，屬一般運作，如需要維修，時間為期大約18個月，損毀的燃料棒需放置水池一段時間，令輻射降低再處理。

廣東核電站核安全諮詢委員會委員梁榮武強調，台山核電站與香港距離超過100公里，所以不會對香港有影響，毋須考慮徹離，「就算（輻射）吹到過嚟香港，已經稀釋咗」，而洩漏惰性氣體所引起的輻射劑量非常低，「氣體唔會停留體內，亦唔會殘留喺環境之中」，指出市民毋須擔心。

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