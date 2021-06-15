在高溫炎熱的日子，行街或進行戶外活動隨時大汗淋漓，更分分鐘令濕疹轉差。皮膚科醫生表示，近期天氣特別熱，容易令人大量出汗，臨床上因濕疹轉差引致皮膚痕癢、紅腫而求診的個案增加了2至3成，部份人更出現細菌感染。提醒市民做戶外活動要注意，包括多用毛巾印汗，避免汗水「醃住」皮膚、用風扇仔降溫、穿棉質衣服及出汗後沖涼換衫，提防汗水刺激濕疹病情轉差。

皮膚及性病科專科醫生林旭強表示，受疫情影響，不少市民轉為多做戶外活動，但踏入炎夏，尤其對於濕疹患者來說，在大熱天時進行戶外活動，出太多汗所帶來的刺激，連同皮膚磨擦，會令常見的摺位患處，如頸部、手肘及膝後皮膚，發炎情況加劇，引致濕疹發作或病情轉差，帶來皮膚痕癢、破損、紅腫、疼痛，甚至有滲水及流膿等細菌感染症狀。

林稱臨床上接獲的個案中，不少都與進行戶外運動有關，例如打網球、划艇或行山等。曾有20多歲男士因濕疹復發求醫，他為網球運動員兼教練，要經常在戶外進行網球訓練，求醫時全身皮膚濕疹發作，包括頸部等摺位位置，患處更有滲水、腫痛的問題。診斷後為細菌感染引起蜂窩性組織炎，需要用抗生素、類固醇等藥物，控制感染及濕疹情況。其間病人要停止進行戶外活動，直至患處有改善為止。另有些個案涉及划艇愛好者，本身患有濕疹，進行了一日划艇活動後，臀部皮膚相對較易濕疹復發。

濕疹患者平時要控制好病情，跟從醫生指示用藥，以免受炎夏大汗所誘發。不妨選擇一些可以在室內進行的運動，例如練習瑜伽、做gym跑步。此外，在情況許可下，減少在正午陽光最猛，或高溫的時候做運動，改在晚間進行更好。

無論是一般人或濕疹患者，進行戶外活動時，都可以留意以下幾招貼士，提防濕疹或皮膚敏感發作。包括濕疹患者進行戶口活動前，可在皮膚摺位塗用潤膚膏作保濕和預防皮膚破損，視乎個人喜好，選擇適合自己的產品，例如乳液、乳霜、油膏或凡士林等。在出汗期間，可用一條乾毛巾密密印汗，減少汗水對皮膚所產生的刺激；同時用另一條凍毛巾或濕毛巾，以及風扇仔、戴帽為皮膚降溫，如有冰袋可用作止痕。

運動後出汗太多，應盡快沖涼，沖走汗水減少刺激，或抹身後即時更換衣物。他又提醒指，人體皮膚表面有天然脂質作保護，有助保住水份，所以沖涼時，要避免用太熱的水，沖涼時間最好在10分鐘內。沖涼後立即塗用潤膚膏，有助吸收及滋潤皮膚，減少水份流失。護膚產品方面，宜選擇不含香料、致敏原的產品。包括避免一些可引起皮膚過敏的防腐劑，例如Methylisothiazolinone（簡稱MIT）及Paraben 。

林稱，轉季是否需要轉換護膚產品視乎個人喜好及皮膚情況，有些人會喜歡使用質地較薄身的產品，例如乳液，也有些人會揀較黏稠質地的產品。不妨從使用後的感覺和皮膚反應作出決定，如出現毛孔閉塞、毛囊發炎的表現，包括出暗瘡、丘疹或膿頭等，或代表產品太厚身或過度油潤，不適合使用。至於成份方面，則不分時令季節，濕疹患者常用的保濕成份包括尿素、甘油、神經醯胺（Ceramide）、透明質酸及乳木果油等，都有不同質地，同樣視乎個人喜好。此外，引起濕疹的致敏原，每個病人都不同，如屬於食物敏感人士，便要避開其食物致敏原；如對塵蟎敏感，便要遠離絨毛公仔、絨毛梳化及地毯。要勤洗窗簾布及被套床單，都是不能忽略的防敏措施。

【炎夏護膚錦囊】

在炎熱出汗多的日子，使用一條乾毛巾印汗、一條濕或凍毛巾降溫止痕

進行戶外活動宜戴帽，減少皮膚熾熱出汗；穿著純棉衣物幫助吸汗

若出汗太多，尤其做運動後，宜盡快沖涼，或更換衣物

沖涼時忌用太熱的水，並於10分鐘內完成

沖涼抹乾身後，盡快塗用潤膚膏，幫助身體保濕

濕疹患者進行戶口活動前，可在皮膚摺位塗用潤膚膏作保濕和預防皮膚破損

濕疹患者宜好好控制病情，跟從醫生指示正確用藥

按個人喜好，使用轉季護膚產品，例如揀選不同厚薄質地的產品

資料來源：皮膚及性病科專科醫生林旭強

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）