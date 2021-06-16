今日是200萬零1人上街的6.16大遊行兩周年，當日有份發起遊行的民陣召集人陳皓桓，雖因前年10.1遊行案身陷囹圄，但仍不忘寫信呼籲港人「毋忘梁凌杰先生，七一堅持發聲」。他深信只要香港人堅持就會見到希望，「過去，我們在街頭同行；今日，我們在監獄內外同心；他日，我們必定能在煲底相見。在此之前，希望在外的大家補位頂上，為真相、良知、人權、自由守住底線」。

陳皓桓的Facebook專頁，今日上載一封標明為今天撰寫的獄中信。他在信中指，前年6.16由民陣發起的遊行，有破紀錄200萬零1人上街，「不但讓更多人覺醒，更讓全球關注」。他指及後一年間，縱使面對多重打壓，公民社會仍然前仆後繼，爭取自由，令人一世難忘。

他提到，雖然現時《蘋果日報》、支聯會、民陣、港台、法律界、教育界等，都面臨政權前所未有的全方位打壓，網台節目主持人和政治人物遭以言入罪，「港版國安法」立法和數以千計手足被捕、被控、被囚禁，但他仍然深信「只要我們堅持，就會見到希望」。

吳文遠被囚前拍片：相信「Never Say Never」

因前年10.1遊行案，被判囚14個月的社民連秘書長吳文遠，今日其Facebook專頁上載了他入獄前拍攝的短片。片中指6.16大遊行破了香港的歷史紀錄，形容香港作為一個700萬人的小都會，當日竟然有200萬人，不分左中右政見一同上街，去反對林鄭月娥政府，令人相當感動。

他又指，港人現時對於未來還會否重現200萬人上街，感到灰心和無希望，但他一直相信「Never Say Never」，獨裁政權不會千秋萬世，他在獄中會努力鍛煉身體和讀書，亦希望港人更多訂閱在囚人士的Patreon，以及捐款予社民連，協助他們應付未來多場官司。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）