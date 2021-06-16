香港房屋協會前年推出經改良的「未補價資助出售房屋出租計劃」，准許業主放租整個單位，消息透露，房委會有意將計劃恆常化。

有關計劃容許房協及房委會轄下適用的資助出售單位的合資格業主，將其未補價的單位或睡房出租予正在輪候公屋的合資格人士，作為「暫租住屋」。消息稱，房委會於2019年7月以試行形式推行計劃後，令合資格的房協及房委會單位增加至1.5萬個及34萬個，而截至今年4月底，約有500個合資格業主及360個合資格租戶申請獲批，不過已簽訂租約僅64宗。

消息指，當局已考慮房協檢討研究結果，認為房委會繼續參與計劃有好處，能有效運用房屋資源，亦可協助申請者改善環境；而已簽約的64宗個案中，60宗均來自房委會單位。

分租睡房模式不足10%

早前房協向立法會遞交文件顯示，計劃下64宗個案簽訂租約，全以整個單位出租，反映出租整個單位更受業主及租戶歡迎，亦有少於10%業主以「個別睡房」出租模式放租。另外，64宗個案每月租金介乎500至1.5萬元，中位數為8,000元，單位面積介乎約210至650平方呎。

房協引述統計處資料稱，今年首季面積相若的私樓單位月租中位數為1.3萬元，故今次計劃下的8,000元月租中位數較市價低約40%；至於計劃下的人均居住面積中位數為146平方呎，較劏房戶的中位數約71平方呎高。

公屋平均輪候時間創22年新高

港人住屋需求有增無減，現時公屋平均輪候時間達5.8年，創22年新高。不過，房委會於2020/21年度編配的公屋單位數目，卻較原先約3.1萬伙少約8,000伙，僅得2.3萬伙。消息指，編配量大跌是因為白田邨及海達邨涉及逾4,000個單位未能如期入伙。根據2019/20年度資料，當年實際編配數字同樣落後估算超過6,000伙。

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