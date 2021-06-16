患自閉症的17歲男學生被指前年10月在警民對峙現場，當眾辱罵及掌摑警員，被控襲警等三罪。被告受審時自辯稱當日被警員用胡椒噴霧噴臉及多番掌摑，並要他簽署招認口供才可求醫。惟裁判官鄭念慈今裁決指，被告的指控不合理，質疑他有即時向值日官及父母投訴警暴，接納被告的招認屬實，裁定他全部罪名成立。鄭官又質疑男生沒有一絲悔意，直指被告求情信中有不少錯字，「睇唔到佢有幾認真寫」，下令將他還柙至本月30日判刑。

現已19歲的陳姓被告被控一項在公眾地方擾亂秩序罪及兩項襲警罪，指他前年10月20⽇在彌敦道犯案，襲擊警員18423陳文道及警員6185。早前審訊時，辯方反對被告的警誡供詞呈堂，指他在警員誘導及武力威嚇下招認犯案。

鄭官今裁決指，雖然被告自言患自閉症，但不影響其智力，他能清楚了解緘默權、錄口供等概念。根據庭上觀察，被告作供時的表現正常，能明白及理解問題，加上他在正常學校就讀，故此可肯定他錄口供時，能夠在警誡下回應問題。

對於被告指當日在現場被警員施放胡椒噴霧，令他睜不開眼睛，被帶上警車又遭警員連環掌摑，鄭官認為這說法不合理，質疑若果被告在現場已感到不適，理應被帶上警車後便立即要求送院，而非待回到警署才提出。

鄭官又指，醫療報告顯示被告僅有輕微手腳擦傷，不脗合他曾被大力掌摑的說法，亦沒提及其眼睛受傷。被告被帶返警署後，亦沒有向值日官投訴曾遭受警暴，甚至當他在錄口供前致電父母時，亦沒提及警暴。此外，若果警員確實有施暴，理應會擔心被告在電話中投訴，大可阻止他致電父母，或者要求他錄完口供才致電。

官：若已遭警暴 難以理解竟敢拒簽口供

對於被告辯稱，他從沒說過「啲差佬行埋嚟，我咪打佢哋」，並一度拒絕在口供上簽署，但由於警員表明他簽署後才可求醫，故只好就範。鄭官直言，若果被告在錄口供前已遭受連番警暴，難以理解他竟敢拒簽口供，故認為被告對警員的不當行為指控純屬捏造，他並非在不自願情況下招認。

鄭官指出，沒有法例規定16歲或以上人士必須在家長或監護人陪同下錄口供，被告在案發時已滿17歲，並在自願情況下錄口供，無家長在場並無不妥。因此，鄭官拒絕應辯方要求剔除被告的招認口供，決定接納為呈堂證供。

案情方面，鄭官指當日有數十名市民在現場聚集，當中部份人情緒激動，明顯針對警員。雖然兩條呈堂影片均沒拍攝到被告襲警的經過，但這只是拍攝者的角度及距離問題，不代表被告沒襲警。

鄭官續指，有關片段隱約聽到被告講粗口及叫「死黑警」，並清楚聽到他曾表示「過嚟隻揪」。原本現場的警民對峙不太嚴重，市民主要是嘲笑警員的學歷，但此時被告向警方大喊「隻揪」，明顯是意圖挑動人群情緒，繼而將口角提升至武力衝突層次，故裁定他在公眾地方作出擾亂秩序行為罪成。

至於兩項襲警罪，鄭官認為警員的醫療報告顯示被告必然有襲警，不可能是意外。因為被告必須伸手擊打警員陳文道的頭盔、以及用力拉扯警員6185的警棍，才可導致他們受傷，加上他在警誡下承認因情緒激動而襲警，故裁定他兩罪均成立。

「（求情信）向我道歉做咩啫？又唔係打我」

辯方求情指，被告親自撰寫了一封英文求情信，自言當日鹵莽，現感到後悔，並向當事人及法庭道歉。惟鄭官質疑謂：「向我道歉做咩啫？佢又唔係打我！」鄭官又指，信中有不少錯字，又有多處用塗改液刪改，斥被告「寫多次都唔肯」及「睇唔到佢有幾認真寫」。

辯方強調，案發時被告因情緒受到煽動，才會提出「隻揪」，希望法庭為他索取更生中心報告。惟鄭官直言，雖然被告年輕、沒案底，但「睇唔到佢有一絲悔意」，認為他必須接受一定程度的紀律訓練，不適宜判處更生中心，最終將被告還柙至本月30日判刑，其間為他索取教導所、勞教中心及更生中心報告，但明言即使報告建議判入更生中心，法庭亦不會接納。

被告早前自辯時強調，錄口供時從沒招認在情緒激動下襲警，但警員指簽署口供才讓他求醫，由於當時他已「成身傷晒」，又感到疲倦，故順從警員指⽰。控⽅盤問時質疑，若果眼睛感到疼痛，為何被告不立即要求送院？被告回應稱「因為我俾⼈不斷掌摑，打到好頭暈。」

【案件編號：KCCC532/20】

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