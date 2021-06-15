【本報訊】五旬髮型師昨午在荃灣大河道從高處墮下，當場死亡。警方在他的遺物中撿獲一張口供紙，發現他涉於前晚在大角嘴髮型屋內非禮一名24歲女客人被捕。死者母親昨日受訪稱不知道兒子涉非禮案，對此感到愕然，長子亦未向她透露死訊。據知，死者獲准保釋後，曾向家人透露受事件困擾不開心。

街坊目擊前日與惡漢爭執

死者姓陳（57歲），人稱阿基，與母親及兄嫂同住青衣一幢村屋。阿基和兄嫂居於二樓，陳母和女傭住三樓，地下單位出租。據知，阿基年輕時跟胞兄學理髮，兄弟合力經營髮型屋，後來意見不合分家，他在大角嘴另起爐灶。

前晚8時21分，一名24歲女子報案，報稱在大角嘴角祥街髮型屋剪髮時，疑被人觸摸大腿非禮。警方到場調查後，以涉非禮拘捕阿基，他在警署錄取口供後獲准保釋。至昨日中午12時，阿基在荃灣大河道26號榮安大廈高處墮下，倒卧行人路，當場頭破骨折死亡，途人見狀失聲呼叫。警方在阿基的隨身物品中未有尋獲遺書，但發現一張口供紙，內容關於前晚大角嘴的刑事案。

記者昨日到訪陳家，陳母未知阿基死訊，指昨早8時他出門與女傭打招呼後落樓，當時並無異樣，其後有警員到訪，但由長子接洽並到警署了解。

髮型屋旁的洗衣店江女士表示，阿基每朝都與街坊打招呼，為人非常有禮，平日喜歡「捉精靈」，甚少有朋友到訪，對他被指涉非禮案感詫異，「唔信囉，日日都同佢傾偈，冇聽過佢有啲咩鹹濕嘢。」

有鄰近相舖的東主表示，髮型屋主要由阿基一人打理，在上址經營約五至六年，店面約200多方呎，比較狹窄。附近工作的髮型師表示與阿基關係良好，經常在髮型屋內一起食飯，但形容阿基「好毒」沒有太多朋友，又指他喜歡賭波但無財政困難，髮型屋主要以美女客人為主，甚少見男性顧客，前日目擊一名中年男子陪同一名20多歲女子到店，與阿基發生爭執，中年男子曾咆哮：「係唔係要我攞刀斬你？」