今年是中共黨慶100周年，特首林鄭月娥繼上星期六（12日）後再度歌頌中共。她出席中聯辦和《紫荊》雜誌主辦的「百年大黨國際學術研討會」時盛讚中共是史上管治時間最長的共產黨，又是世上最大的執政黨，擁有9,000萬名黨員，認為中共的「長壽（longevity）」反映該黨「前所未有的成功（unprecedented success）」，以及了解和回應中國人民需要的「無限能力（boundless ability）」，並讚揚中共永遠都「以人民為先（put its people first）」。

林鄭為研討會致辭時稱，不打算「用10分鐘，又或者10日」去講述中共管治的好處和成就，但就舉出多個例子讚揚中共永遠「以人民為先（put people first）」，包括在應對疫情時，展示出「偉大的領導力（great leadership）」，結果有目共睹，現時感染人數已減少，中國亦是世界第一個主要經濟體令疫情受控。

稱中國多次伸出援手 如助港度過金融危機

她指，香港受惠於中國發展，當香港有需要時中國往往會伸出援手，例如中國協助香港度過1997年亞洲金融危機、2003年沙士、2008年全球金融海嘯，以及近期發生的新冠疫情危機。她又指，中國在「一帶一路」、「粵港澳大灣區」及「十四五規劃」中，照顧香港各方面的發展。

林鄭亦不忘褒揚中央和中共一直在香港貫徹落實「一國兩制」方針，過去2年香港面對前所未有挑戰時，又一直按照國家憲法和《基本法》行事。對於去年訂立的「港版國安法」，她形容令香港社會回復穩定，而「完善」本港選制就確保「愛國者治港」，認為上述2個做法，都反映中國一直堅守「一國兩制」，確保香港的繁榮和穩定。

外交部駐港特派員：吸取歷史經驗 應對外部勢力

同場的外交部駐港公署特派員劉光源則表示，中央落實「港版國安法」及「完善」選制令香港「由亂變治」，指該署會從中共歷史經驗吸取智慧及經驗，更積極應對外部勢力對中國內政的介入，為香港特區發展服務，與香港社會聯手，推動與香港相關的外交事務。

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