【本報訊】上周宣佈重組及裁員的香港航空再向子公司開刀，旗下負責機場地勤的香港航空地面服務有限公司（HAGSL）下月結業，逾300名員工受影響，估計僅少數人可獲安排轉職。HAGSL去年獲政府保就業計劃合共補貼約2,100萬元。

去年獲2,100萬保就業補貼

HAGSL董事總經理陳麗雯昨向員工發信宣佈，母公司港航的重組計劃對HAGSL帶來重大影響，估計航空需求到2024年才能恢復到疫症爆發前水平，過去兩年HAGSL已盡力削減營運成本，包括放無薪假，但仍無法在未來一年維持營運，別無他選下，決定7月起停止運作，對員工受到該商業決定影響感到極度遺憾，並感謝員工一直以來的貢獻。

她又表示未來兩周內會處理員工去向，包括遣散及調職，並與另一地勤服務供應商交接工作。有報道指，HAGSL目前負責的機場地勤服務會交由新翔香港接手，新翔香港是港航與新加坡新翔集團合資成立的地勤服務公司，但預計只有少數HAGSL員工可獲轉職。

香港航空地面服務有限公司2011年6月成立，是港航空全資擁有子公司，去年在政府保就業計劃中獲2,100萬元，申報員工385人，至去年尾即裁員20多人。港航上周已向員工宣佈需重組及縮減營運規模，包括裁員及推行自願長期帶薪休假，12架服務內地線的A320型號客機7月起停飛一年。

香港民用航空業職工總會主席李永富指，昨已收到HAGSL員工求助，不少人是家庭經濟支柱，對突然失業感徬徨，但現時整個航空業都「吊鹽水」，根本無與航空有關的職位可轉職，只能夠轉行。港航回覆查詢稱，隨旅行需求暴跌加上復蘇無期，將HAGSL停止營運是既艱難且刻不容緩的決定。該公司稱必須重組架構確保港航未來能持續營運。