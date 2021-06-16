自港府力推「愛國者治港」方針後，公務員的入職要求越來越多。公務員事務局今（16日）向立法會提交文件，表示2018年7月1日後入職及達總薪級表第14點或以上的公務員，未來須觀看由京官主講的《港區國安法》講座片段，以作為入職訓練的一部份。此外，目前已有約75%首長級人員曾到內地參與研習課程，當局期望未來可將比率逐步提升至100%。

增國家事務基礎課程

公務員事務局今向立法會公務員及資助機構員工事務委員會提交當局就公務員國家事務培訓事宜的補充資料文件。文件指，為配合《港區國安法》實施，2018年7月1日或之後入職、達總薪級表第14點或以上的公務員，須觀看由港澳辦副主任鄧中華主講的國安法講座錄影片段。

文件稱，有關片段內容提及制訂國安法的必要性、緊迫性及正當性；國安法的「出發點」及「落腳點」；以及國安法的重要制度設計。而觀看講座片段將視為有關人員入職訓練的一部份。

當局續稱，為確保新入職公務員正確理解《憲法》及《基本法》所確立的憲制秩序，公務員培訓處會安排所有新入職公務員於入職後3年內接受《基本法》基礎培訓，目標每年培訓約1萬名新入職公務員。當局又會為新入職公務員舉辦國家事務基礎課程，「以加深他們對國家發展的認識及加強他們的國家觀念」。

75%首長級曾到內地研習

文件亦有交代中高級及首長級公務員的訓練安排。當局稱，有關職級的公務員，在晉升至不同階段時，均有不少機會接受國家事務培訓，公務員培訓處會透過舉辦內地課程、考察團及交流活動，「讓公務員親身體會國家的最新發展，進一步鞏固他們的國家觀念」。

當局補充，局方正與9間內地院校合辦研習課程，每年培訓人數已增至1,000人；目前已有約75%首長級人員曾到內地參與相關課程，當局期望未來可將比率逐步提升至100%。

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