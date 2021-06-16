網媒「娛賓」一名女記者去年母親節深夜採訪期間，在公園女廁拍攝被捕人士，其間疑遭防暴警施用暴力，包括跪頸及以胡椒噴霧「噴完一支又一支」，女記者一度休克及失禁，最終反被控抗拒警員執行職務罪，有警員事後更稱以為女記者是擅闖女廁偷拍的男人。案件早前審結，主任裁判官嚴舜儀今裁決指，被告拒應女警要求停下並撥開女警，行為屬阻差辦公；但是，該行為不屬頑強抵抗，警長使用胡椒噴霧並不恰當，屬不合理武力，最終裁定被告抗拒女警罪成，判囚四星期，緩刑兩年。

被告何家欣（27歲）被控於去年5月11日在旺角洗衣街花園公廁的女廁內，抗拒在正當執行職務的警務人員，分別為女警18366劉曦晨、警長58604徐啟迪、警員18258鄭相平，以及警員24262李廸燊。

控罪共涉及抗拒四名警員，包括在女廁內欲截停被告查問的女警18366，以及到場增援的男警長及兩名男警。嚴官指出，被告當時沒展示記者證、手持相機的動作亦遮蓋胸前懸掛記者證的位置，且拒回應提問，女警要求她停下接受查問，實屬合理，裁定女警當時正正當執行職務，被告撥開女警雙手屬抗拒警員。

指警長「真誠但錯誤地」判斷被告屬頑強抵抗

至於到場增援的警長58604徐啟迪，嚴官指他由發出警告至噴胡椒噴霧，只有短短一秒，而被告推開女警的力度小，認為警長「真誠但錯誤地」判斷被告屬頑強抵抗，不恰當地使用胡椒噴劑。而被告被噴胡椒噴劑並倒地後的一連串行為，嚴官認為可能是被噴胡椒噴劑後的自我保護或情緒不穩而引起的自我傷害，未能證明被告故意抗拒增援的3名男警，裁定抗拒另外3名男警的罪名不成立。

辯方透露被告2016年已被診斷患有躁鬱症。

【案件編號：KCCC2829/20】

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