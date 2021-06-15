疫情持續，醫管局去年獲政府撥款，向高風險員工發放特別津貼。但有公立醫院基層、須負責運送染疫病人的員工指出，疫情爆發一年半，從未獲發放抗疫津貼，多次向醫管局申訴亦不果。相關員工每日工作要近距離接觸疑似及確診患者，擔憂會染疫，批評醫管局制度不公及派發津貼標準模糊，又質疑是否因為屬支援服務部的低下層員工，故不受重視。

醫管局於去年2月24日通過實施特別津貼安排，向在高風險範圍工作或進行指定高風險程序最少兩星期的員工發放「緊急應變特別津貼」，相關津貼會根據員工在高風險範圍工作的日數計算，每日津貼為有關員工基本薪酬的20%或500元，以較高者為準。醫管局亦在當日表示，員工照顧及治理懷疑及確診病人，屬於高風險職務，津貼是向員工表達感謝和認同。

在公立醫院支援服務部工作20年的陳先生（化名）表示，只有在急診室和傳染病病房工作的員工，才能獲發該項津貼，其他部門如保安、清潔、運送病人等則不在津貼範圍之內。他指，平日工作是負責電梯運送緊急和傳染病患者上落病房和殮房收包等，疫情下更要兼顧運送疑似和確診患者上落病房、出入轉院、檢查等。工作時會按照醫院指引穿着全套N95保護衣接送患者，在每次患者使用過電梯後，都需要立即進行消毒，計算運送及消毒工作，平均服務每位患者需要大約20分鐘，最高峯時期更運送超過20位患者上落病房。他認為在急診室和傳染病房工作的同事是理應有抗疫津貼，但自己的工作性質亦屬於高風險區域：「其實電梯非常狹隘，屬於密封式空間，容易滋生細菌。大家都是運送同一個患者，為何其他人有份，但我哋無份呢？」

陳先生和其他同事去年開始已向醫院多次表明工作情況，憶述向醫院申述長達一年半，醫院高層曾與支援服務部開會，同意他們的工作是近距離與患者接觸，認同他們是有份參與抗疫工作的一分子，更在去年6月向他們贈予一封感謝信，稱已向總辦事處反映問題，但最後管理層將案件轉交給人事部自行處理，而人事部向他們表示經過醫院的防感染控制小組專家評估，指出他們的工作不是高風險，所以不符合領取抗疫津貼的標準。

200至300名基層員工不獲批津貼

「我相信政府推出抗疫津貼的原意，是發放畀每一個參與抗疫的人，都係納稅人的血汗錢。」陳指，醫院內大約有200至300名基層員工未能獲批津貼，令大家士氣都非常低落，更質疑指醫管局「搵笨」，漠視基層員工的付出，完全不公道。

陳更質疑針對「高風險範圍」醫管局沒有明確列出細節和準則，又踢爆有在登記室和入院登記處工作、平日穿着便服的職員，根本不需要接觸患者，但他們卻有資格領取每日500元的抗疫津貼；而在殮房工作的員工，當日若有患者因肺炎死亡需要去病房運送屍體，員工該日便能獲得津貼，「每日工作需穿着全套N95保護衣不能獲得津貼，點解着便服不用接觸患者能獲批津貼？」

質疑外判清潔工有份 直屬員工卻沒任何津貼

同在公院支援服務部工作的53歲阿軍（化名）直指不受到醫院重視，每日需要直接面對確診患者，但院方卻不發放津貼，不明白為何面對面接觸仍不屬於高危。他指，有些醫院如清潔部是外判公司，都有給每位員工每個月500元津貼，但他們是直屬醫管局，平日會在急症室工作，卻沒有任何津貼。

醫管局回覆查詢時表示，於去年2月推出「緊急應變特別津貼」安排，合資格領取津貼的員工，工作地點並不限於急症室或隔離病房，醫院聯網總監會按實際情況，考慮員工在不同情況下進行高風險的臨床工作，決定發放有關津貼，例如在院外為檢疫市民抽取樣本的員工亦獲發放津貼，又指該局重視員工的意見，如員工對津貼申請有疑問，可向部門主管或所屬聯網或醫院人事部查詢及跟進。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）