【本報訊】穿着黃色雨衣的梁凌杰，兩年前在6.16反修例大遊行前夕，於金鐘太古廣場四樓棚架外掛上示威橫額後墮樓身亡，雖然兩年後香港政治氣氛更肅殺，大批民主派人士被捕及判監，但即使身在牆內，他們仍以自己方式，透過社交網悼念梁凌杰，表明即使未知何時可再獲自由，仍不會忘記梁的遺志，繼續堅決前行。

因前年10.1遊行被判囚的民陣召集人陳皓桓，其的社交網編輯昨貼出悼念梁的報道，發文說：「毋忘梁凌杰先生」。

「懷悼念的心應對假太平」

因民主派初選案而被還柙的前元朗區議員伍健偉，昨發出獄中書信悼念梁凌杰。伍健偉在獄中信寫道，「要記住是誰把他推下去」，又指「若果今天的集會和遊行從始（此）消失，那麼我們應該要全力守護將被奪去的言論自由」。伍認為「最大的恐懼，便是恐懼本身」。

伍認為「邪惡之所以如此猖狂」，「更多的卻是因為被眼前的黑暗吞噬」，他明白並非所有人都能鋌而犯險，但覺得「懷着悼念的心，以內心的平安應對強權營造的『假太平』應該是每一個有良知的人，尚能做的事」，又表示自己「歸來無期」，「但願我和你能為他和她繼續前行」。

除伍健偉，同樣因初選案被囚的民主黨林卓廷，也在facebook以「梁凌杰義士逝世2周年」發文，指2019年6月15日，梁於太古廣場高處懸掛抗爭標語，之後墮樓致死，成為首位因運動而喪生的人，又稱之後接二連三有手足殉港明志，又發生種種墮樓墮海但無可疑個案，「再到我城嘅自由隕落 — 每種不同意義上的死亡，我哋豈能忘記？」文中說希望市民在昨日為上述一切致哀，「撫今追昔，再用餘下嘅364日聯繫逝者、生者和後人，為共同的目標繼續奮鬥」。