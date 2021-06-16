自幼喪父、寄居院舍的少女，16歲後返家與母親團聚，卻自17歲起疑多番遭母親男友強姦。被奪貞操的她最終忍無可忍報警揭發事件，涉案母親男友被控5項強姦罪受審。事主今作供稱當日遭被告強行脫衣時，曾警告會將事告知母親，被告反以「我打完你之後，睇下你仲會唔會講！你再講我就再打多次」威迫，她因而受辱後不敢告知母親。

42歲被告任職倉務員，5項強姦罪指他於2018年某日至2019年4月28日，於天水圍某單位強姦X。

現年20歲的X今早透過電視系統作供，指父親在她讀中一那年離世，隨後她入住宿舍，直至2016年底因為年過16，要搬返家與母親和妹妹同住，那時才知家裏多了被告。母親翌年還為被告生下一名女兒。

用力夾緊雙腿仍遭被告強行脫內褲

X坦言因家裏突然多了被告這個陌生人感到不喜歡，與被告關係不佳。她因工作關係，每周總有一至兩次加班遲歸，有時只遲幾分鐘，但被告不由分說就不停責罵，X感覺被告無理取鬧，「可能佢覺得我之前曳開，入過宿舍，就覺得我出返嚟都係曳啩」。

X憶述強姦事件首次發生於2017年底。當日母親吩咐她與被告一同到外婆家拿菜返家，當時外婆外遊，故只有她與被告獨處。被告突然將她扯入睡房，強行脫掉兩人的衣褲，雖然她極力夾緊雙腿避免內褲被脫，但最後失敗。

她稱，當時感憤怒，曾表示「唔要」，並有皺眉和握緊拳頭顯示不想性交，甚至表明會將事件告知母親，但被告反說「我打完你後，睇下你仲會唔會講！你再講我就再打多次」。X被脫光衣褲後便一直用雙手掩眼，直至被告完事，用紙巾替她抺掉肚臍上的精液，X穿回衣服跑入廁所，發現內褲有血絲。她說事後因怕母親不信，亦擔心被告真的會打她，故不敢告知母親。她說，母親雖然對她比被告好，但因被告是母親男友，故獲母親信賴多點。

X說，同類事件發生不只一次，最後一次在2018年4月，過程大同小異，地點亦在外婆家中。下午續訊。

【案件編號：HCCC117/20】

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