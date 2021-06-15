【本報訊】紫荊黨主席黃秋智日前附和梁振英發展郊野公園邊陲地帶建議，更提出可請求人大釋法，結果梁不但不領情，更反駁指不用釋法。黃昨向傳媒發電郵，指梁「所言正確，我虛心接受矯正 」；又謂之前並非純粹指土地改革需人大釋法，而是指房屋問題需要多管齊下，若解決不了，香港可以請求中央出面協調。

「非純粹指土改需人大釋法」

黃秋智向傳媒發出題為「回應前特首梁振英先生的批評」電郵，指他和市民非常高興聽到梁稱「立法會已沒拉布」和「建制派議員普遍支持在郊野公園邊陲地帶興建公共房屋」好消息，形容長期困擾的土地房屋問題能迅速解決，「這是市民之幸、香港之幸、國家之幸！」

他又解釋早前受訪要表達的，並非純粹指土地改革需人大釋法，而是香港房屋問題需多管齊下，「首先通過現有市場、協商和法律機制解決。若解決不了，尤其面對多重的法例、規劃、執行和利益集團阻力，香港可請中央出面協調」，並重申「香港土地是屬於國家的」。

他續指，雖然香港在法律和規劃上，有權解決土地問題，但客觀事實證明，回歸以來，香港未有落實解決房屋問題，形容「土地已成為民生最大問題，甚至上升至國家安全問題」，中央先後五次釋法，為香港跨越自己沒法解決的問題。他指要解決房屋問題是首要，先要改變香港回歸以來「維持現狀、積極不干預」心態，該黨成立「紫荊智庫」，稱冀為香港探索一套「完整發展方略」。