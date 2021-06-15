【本報訊】前年11月，警方連日圍堵理工大學，其間大批市民在油尖旺一帶示威，圖營救被困校園的抗爭者。有獸醫診所男護士被指在公主道襲警，案件昨開審。報稱受襲的警長供稱，當時看見被告持長傘經過，遂上前截停對方，惟被告劇烈掙扎，他遂施放胡椒噴霧。辯方盤問警長指，實情是有數名警員突然包圍被告，並要求他出示身份證，被告聽從指示仍遭人從後重擊頭部，最終不省人事。警長不同意。

警長3925黃詠麟供稱，前年11月18日當天正疏導交通，其間被告李君珩（31歲）持彩色長傘，在旁邊行人路走過。黃認為被告行為可疑，遂上前要求他出示身份證，惟被告沒聽從。黃即嘗試捉着被告的右手，被告則亂晃亂踢，最終兩人糾纏倒地。黃見被告猛烈反抗，取出胡椒噴霧向他噴了兩下，但被告仍掙扎，黃遂要求同袍支援。

稱聽從指令仍被噴椒

拘捕被告的警員20544曾廣柏（譯音）則稱，到場後看見被告激烈掙扎，需花數分鐘才能鎖上膠手銬。事後曾留意到被告右手肘、頭部後方及下唇有擦傷，他在曾查問下表示不用求醫。

辯方盤問指，黃在庭上供稱沒受傷，在書面供詞則指胸口近鎖骨位置有少許痛楚。黃答：「感覺痛，但唔係傷勢。」辯方指被告當時正前往旺角，突遭警員以電筒照射，並被五至六名警員包圍。有警員要求被告舉高雙手，被告照做，但他仍遭制服在地上及被噴胡椒噴霧。及後再有警員要求他出示身份證，被告又照做，惟仍被人重擊頭部致暈倒。黃全不同意。裁判官鄭念慈裁定案件表證成立，審訊明續。

案件編號：KCCC826/20