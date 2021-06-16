兩個家庭涉嫌於2010年至2012年間清洗黑錢達18億港元，涉及10個銀行賬戶。涉案五人共被控13項洗黑錢罪，案件於高等法院經審訊後，三男四女陪審團今退庭商議近6小時，下午裁定五名被告所有罪名成立。法官陳慶偉將被告暫時收監，押後明早聽取求情。

法官陳慶偉感謝陪審團過去28日努力，並認為「做一次已經夠」，七名陪審員稍後除可獲法庭發放津貼外，陳官並表明會為他們準備信函，豁免他們日後再出任陪審員，但補充指若他們有興趣再次參與陪審團工作，在選中之後，只要不出示有關信件便可。

五名被告依序為吳麗沙（30歲）、陳麗霜（59歲）、肖娜容（41歲）、肖友泉（30歲）及王良海（41歲），首被告與第二被告為母女；第三及第四被告為姊弟；而第三及第五被告為夫妻。他們被控於2010年6月至2012年3月期間，透過貿易公司銀行賬戶及個人銀行賬戶處理黑錢，除港幣外另有英美澳加等貨幣。當中部份控罪與一名稱為「容姨」的女子串謀犯案。

案中首5項罪名為串謀洗黑錢罪，牽涉首、次及第四被告；其餘8罪則為洗黑錢，控告次被告至第五被告。

陪審團除了對第四被告面對的其中兩項控罪，以6比1大多數裁定罪成外，其餘全部被告的控罪均是一致裁定罪成。

控方案情透露，2012年警方拘捕首被告，懷疑她利用個人銀行賬戶及其名下的明豐貿易公司賬戶洗黑錢。其後陸續拘捕其餘被告，當中第三被告涉利用個人及其名下的萬益貿易公司洗黑錢。警方又發現第五被告利用妻子的銀行賬戶轉錢，涉款126萬港元及140萬美元。

控方強調，法律規定不論個人或公司，擔任匯款代理人之前必須向警方登記，如果單次交易達8,000元以上，便要登記匯款人身份。根據警方紀錄，涉案的10個銀行賬戶中，僅一個賬戶曾在短時間登記過成為匯款代理人。

【案件編號：HCCC407/16、HCCC196/17】

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