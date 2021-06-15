【本報訊】疫苗開打110日，接種率仍未達三成。公務員事務局局長聶德權預告，以接種疫苗取代定期檢測的安排將擴展至更多前線政府僱員。而12至15歲青少年打針首日，就有13歲女童打針後不適送院。

截至昨日，本港約179萬人已接種第一劑疫苗，接種率未達三成。至於已打齊兩針的人士則有約122萬人，接種率未夠兩成。數字緩慢上升之際，一直形容疫苗接種率不理想的特首林鄭月娥昨日突然自我感覺良好，形容數字是明顯上升，但仍然需要做得更好。

13歲女童針後不適送院

林鄭又稱，本港的打針率在亞洲僅次於新加坡，「同國際對比，我們亦都唔算好差」。翻查資料，截至本月7日，新加坡打針率已達43.9%，打齊兩針者更超過33%。她指商界推出的谷針獎賞，總價值已達1.8億元，認為雖然疫苗接種是為了個人健康，但有獎賞也是好事。

前日共有六宗打針後出現常見副作用而送院個案，包括一名13歲女童，由社區疫苗接種中心轉送大埔那打素醫院，已出院。

公僕繼續成為谷針對象，聶德權向全體公務員發信表示，當局正檢視「以接種疫苗取代定期檢測」安排的實施情況，會擴展至更多的前線政府僱員，例如維持重要公共服務和與市民有直接接觸的前線政府僱員，令政府的服務不會成為傳播鏈的一環，也不會因有員工染疫而停頓，稍後公佈詳情。聶德權稱，接種疫苗以建立全社會保護屏障，是令香港重新起飛的唯一最有效途徑。作為抗疫隊伍中重要一環，他期望公務員「繼續顯示出應有的擔當」，主動接種疫苗，帶領社會走出疫境。

林鄭預告，未來會在社交距離措施和外防輸入方面做得更加精準。早前聯合科學委員會建議為入境人士測抗體，林鄭說尚有很多跟進工作，例如如何在合乎公共衞生的要求，又不會對來港旅客或者負責的同事帶來很大不方便之下進行。至於來港易計劃亦準備就緒，當疫情許可時，就會重新推動。