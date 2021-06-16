保安局局長李家超接受內地官媒新華社專訪時指，《國安法》生效1年來，國安處拘捕了109人，其中62人被起訴，共涉及11宗案件，認為《國安法》堵塞了本港法律漏洞、令執法者「有法可依」，但同時要外防「虎視眈眈」的外部勢力，又強指批評警方「濫捕濫控」是「故意歪曲事實」。民權觀察成員沈偉男就反問，為何警方會在反修例案件中，被法庭指為「證據不足、認錯人」等。

李家超在專訪中指，《國安法》實施後，國安委負責香港維護國安事務，為警方制訂執行細節，讓警方在處理相關案件時「有法可依」，而警務處國安處則負責處理危害國家安全罪行，令「『港獨、黑暴』等現象大大減少」，而去年11月起啟用的「國安處舉報熱線」至今已收逾10萬條訊息， 反映越來越多香港市民支持《國安法》。

強調「終身追究」潛逃外地犯罪者

不過他又聲稱，要特別留意「外部勢力仍虎視眈眈，隨時準備鑽空子搞一些危害國家安全的活動」，以及「一些人會利用多種渠道繼續鼓吹港獨等思想」。他更重申警隊會「終身追究」潛逃外地的犯罪分子：「即使逃到天涯海角也要拘捕。一旦被捕，他們不但要面對原本應該要承擔的法律責任，還會因涉及潛逃被加控罪行。」

對於外界批評警隊利用法律「濫捕濫控」，李辯斥「他們是故意歪曲事實，企圖誘導市民對警方產生誤解」，指警方拘捕相關人士是基於該行為是否「違法」，而非考慮其背景及工作，「整個執法工作都是嚴格依法進行」，而律政司也只是「依據證據」起訴相關人士。

沈偉男反問何以法院判反修例案「證據不足、認錯人」

沈偉男駁斥李家超指，李的說法才是「歪曲事實」，直指不論傳媒或身在事發現場的人士只是引述親眼目睹的事，卻遭到警方質疑，反問為何警方會在有關反修例案件中，會被法庭判定為「證據不足、認錯人」等等。他強調，即使警方將說法「講足一百萬次」，但實則意義不大，因《國安法》或會令市民平日行為處事上「有所顧忌」，但各大民調數字中卻反映，市民「心中有數」。

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