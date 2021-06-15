【本報訊】美國有線新聞網絡（CNN）前日報道，距香港130公里的台山核電站「可能發生外洩」，擁有台山核電站三成股權的法國電力集團證實，台山核電站稀有氣體濃度增加，懷疑是燃料棒出問題。有本港核電專家指，若燃料棒滲漏嚴重，或要停機更換。

昨BBC中文網報道引述法國電力集團（Électricité de France, EDF）證實，台山核電站稀有氣體濃度增加，目前懷疑是燃料棒出問題。報道引述核電專家指出，燃料棒裂縫滲漏是行內常見情況，工程人員需就此制訂應對措施，直到下一次更換燃料棒時，方可把滲漏的燃料棒一併換掉。

突中斷或影響供電

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會答問時稱，中國高度重視核安全，迄今為止大陸核電廠保持着良好的運行紀錄，未發生影響環境和公眾健康的事件。

曾在核電站工作的香港核學會主席陸炳林表示，燃料棒壽命有18個月，一般趁核電站大修期間才會更換。今次台山核電站是否要即時更換燃料棒，要視乎滲漏情況有多嚴重。若滲漏嚴重，或要停機以星期計更換燃料棒，如核電站突然中斷供電，或影響電網供電；若滲漏輕微，可繼續使用燃料棒，只要將迴路內的氣體儲起，等輻射濃度降低再稀釋和過濾排出，不影響公眾安全。

EDF子公司法馬通致函美國能源部報告指出，中國監管當局主動提升室外核輻射量上限，以免核電廠停運。陸炳林表示，未清楚當局是否有調整標準，以及調整的幅度有多大，台山核電站距離香港過百公里，即使有洩漏，要吹西風才帶來放射性物質，對港影響輕微。

公共專業聯盟政策召集人、資深工程師黎廣德則指出，今次事件由法方披露，反映中廣核集團的透明度不足，令人質疑中國國家核安全局的監管能力和獨立性，建議國際原子能機構（IAEA）介入調查事件，了解中國有否放寬台山核電站的排放標準。

香港保安局則在昨日傍晚7時才發聲明，表示前日和昨日均有就事件聯絡相關內地部委，從國家核安全局得知，台山核電站目前處於安全狀態，確定沒有任何放射性洩漏。特首林鄭月娥昨早被記者提問時才稱，政府高度重視事件，將會主動聯絡內地當局跟進，意味有關新聞前日報道後，港府未有即時聯絡內地當局。