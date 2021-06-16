前年9月8日晚上有示威者在旺角警署附近聚集，並演變成警民衝突。有公司男秘書當日稍早時於太子站被搜出雷射筆，被控以一項公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今於西九龍法院開審，警員供稱看見被告於太子站脫掉上衣，遂上前調查並搜出一支雷射筆。辯方陳詞指，案發時九龍區沒有示威，警員並非於示威區域搜出雷射筆，難以推論被告以雷射筆傷人。

保險公司男秘書梁振邦（23歲）被指在太子港鐵站管有雷射筆，事隔一年半遭落案起訴在公眾地方管有攻擊性武器罪。

警員2907林浩賢（譯音）今供稱，案發當日隸屬西九龍衝鋒隊第一隊，並約於晚上八時於同袍巡邏至港鐵太子站。林途經太子站內的美心餅店時，看見被告站於下一層月台。他身穿綠色恤衫面向牆壁，放下背囊，高舉雙手準備脫掉衣服，有關動作引起林注意，遂要求同袍支援。

當林與被告相距10米時，被告已經脫掉綠色上衣，換上另一件黑色上衣，並戴上黑色鴨舌帽。林上前表露身份並問被告「點解喺度換衫」，被告稱「有人同佢講換衫會安全一啲」。林覺得被告舉動怪異，遂表示懷疑對方身上有違禁品，要求他出示身份證。其後林搜查被告，發現他褲袋裏有13條鑰匙，其中一條銀色鑰匙的尖端位置可以打開，內裏是鋸齒狀刀鋒。

林先撿取刀及綠色上衣，再搜查被告的背囊，搜出一支能發出綠光的雷射筆、防毒面罩及有小丑圖案的口罩。林問被告物品的由來，被告稱三日前有人將上述物品交給他保管，而被告於案發當天欲將物品交還給對方。林宣佈拘捕被告，並將被告帶回旺角警署調查。林庭上解釋，當時覺得被告態度閃縮、解釋可疑，故決定搜查對方。

陳官其後裁定案件表證成立，辯方沒有傳召證人。律師陳詞時指，當日早上九龍區及附近均沒有任何示威遊行，而當時港鐵站內亦沒有黑衣人聚集。辯方質疑警員並非於示威區域搜出雷射筆，控方難以作出被告以雷射筆傷人的唯一推論。裁判官陳慧敏表示明日會作出裁決。

【案件編號：WKCC477/21】

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