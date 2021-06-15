【本報訊】本港首個由酒店改裝而成的過渡性房屋項目「樂屋」即日起接受申請，樂善堂將土瓜灣炮仗街B Hotel（前身為郵輪酒店）改裝成過渡性房屋，供輪候公屋的基層家庭以及低收入青年申請入住。項目提供161個房間，面積為120至240方呎，月租由3,970至4,370元，房間有基本設備，但不能煮食，酒店設有共享廚房供住戶使用。

120呎月租3,970元 不能煮食

樂善堂稱，「樂屋」上月通過運房局審批，獲撥款2,130萬元。項目位於土瓜灣區，提供161個房間，主要為雙人房，面積約120方呎，亦設四個無障礙單位，面積為240方呎。單位租金每月3,970至4,370元，已包括750元水電、煤氣及Wi-Fi費用，起租期為今年9月1日。

項目即日起接受申請，下月23日中午12時截止，申請資格為輪候公屋三年或以上的基層家庭及低收入在職青年，以申請人的住屋環境和經濟狀況作優先考慮因素。「樂屋」房間設雙人或單人床、獨立廁所、花灑淋浴間、衣櫃、床頭櫃、雪櫃、電視機及Wi-Fi，但基於消防安全等條例要求，酒店房間內不能煮食，酒店二樓設共享廚房及共享服務間，樂善堂社企亦提供每餐售價25元的營養膳食。

樂善堂總幹事劉愛詩稱，疫潮下酒店和賓館業界生意大受打擊，是次合作不單能讓低收入家庭及青年受惠，亦能助酒店和賓館業界共度時艱。「樂屋」詳情及下載申請表格可瀏覽樂善堂網站www.loksintong.org。