去年1月5日上水反水貨遊行集會，最終演變成警民衝突，其間一名學生涉管有一罐噴漆，另有一名廚師涉煽動人群衝擊警方防線被控。案件早前審結，裁判官黃國輝今裁定兩人均罪成。當中黃官指涉案學生稱受祖父所託購買噴漆作裝修用途，說法不合情理，質疑為何其祖父不自行購買。黃官將兩名被告還柙至本月30日判刑，以待索取一系列報告。

首被告中五生陳航生（21歲）被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，涉及一罐噴漆。次被告廚師江浩倫（20歲）則被控一項在公眾地方擾亂秩序罪，指他在上水火車站外煽惑他人衝擊警方防線。

控方指，當日上水區有一個獲發不反對通知書的遊行，其間陳與十多名示威者衝入上水中心，及後在商場內被警員截獲，並從並背囊內搜出涉案噴漆。

對於陳的祖父供稱，他於案發前要求陳代為購買涉案噴漆，並着他帶到大埔作裝修用途。黃官質疑，爺孫二人同住上水區，祖父卻不自行購買噴漆、或者直接在其開設的工場內拿取，反而託被告購買並輾轉地帶去大埔，做法多此一舉。因此，黃官認為祖父的說法牽強，不合邏輯及情理，明言不會接納。

黃官指出，當日陳衝入上水中心後遭截停，警員除了從其背囊內搜出涉案噴漆外，亦搜出手套、黑色面罩、防毒面具及濾嘴，加上他當時身穿黑衣褲及戴口罩，故推斷他必定打算用噴漆損毀他人財產，裁定他罪成。

官指警記事冊沒有細節不影響可信性

至於江，控方指他案發時在示威人群前方指罵警員，引起其他人附和及叫囂。雖然警員曾要求他不要挑釁，但他不理會並舉起手向前揮動，並稱：「我哋唔好理班死黑警，向前衝！」

惟辯方質疑，警員供稱案發時江一邊用粗口指罵警方，一邊張開雙手示意人群衝擊防線，但其記事冊及書面供詞卻沒相關記載。黃官認為，警員只需要在記事冊及書面供詞上記錄重點，不會細寫每項細節，故不影響其證供可信性。

對於辯方質疑，江當時手無寸鐵，不可能會挑釁全副武裝的警員。黃官亦不同意，認為江只是煽動人群衝擊警方防線，並非打算親自上前與警員肉搏。因此，黃官裁定江的行為擾亂公眾秩序，企圖激起他人破壞社會安寧，裁定他罪成。

辯方求情時透露，陳是應屆文憑試考生，他於2018年從內地來港定居後，便以升讀本地大學為目標，主動提出就讀夜校，勤奮用功。自案發後，陳處事變得成熟，希望法庭輕判，讓他可於9月如願升讀大學。辯方強調，沒證據顯示陳曾使用、或計劃使用涉案噴漆，冀法庭為他索取社會服務令報告後再判刑。

至於江，辯方指他為人乖巧顧家，案發後不再鹵莽及衝動行事，其父親亦承諾日後會好好教導他，希望法庭可判處罰款，或先為他索取感化報告。黃官最終將兩被告還柙至本月30日判刑，其間為陳索取背景及社服令報告，另為江索取社服令及更生中心報告。

【案件編號：FLCC89/20】

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