前年10⽉27⽇網民發起「追究警暴」集會，同⽇旺角有⽰威者聚集。有示威者疑用雜物擲向警車，車上的速龍小隊成員下車追捕，拘捕了一名年輕文員。文員被控非法集結、使用蒙面物品、管有攻擊性武器等罪，案件今在九龍城裁判法院開審。

被告⿆成峰（23歲）被控在2019年10月27日，在奶路臣街近燈柱AA2618的公眾地方參與非法集結、使⽤⾯罩蒙⾯、在公眾地⽅管有能發射雷射光束的攻擊性武器，以及管有三⽀噴漆意圖摧毀或損壞財產。辯方將爭議控方沒足夠證據證明被告參與非法集結、被告管有涉案物品的意圖，以及證物鏈的完整性。

拘捕被告的速龍小隊成員、警員13864陳池振（譯音）供稱，事發當日西九龍區有公眾活動，他負責在破壞社會安寧或暴力事件發生時到場掃蕩。當晚7時40分，他在尖沙嘴警署待命期間，從通訊機得知亞皆老街有大量示威者堵路及破壞商舖，於是偕十多位隊成員乘坐警車到場。

警車駛至染布房街近奶路臣街街口時，一群為數約30人的黑衣示威者各自手持木竹、水樽、鐵枝、雨傘等物品，並將手上物品掟向警車，陳見狀馬上下車追捕示威者。就在他甫下車時，他見到被告揹藍色背囊、戴深色帽、穿黑色衫褲、波鞋及冰袖，在馬路中心掉頭往彌敦道逃跑。陳指，他有理由相信被告參與了剛才的非法集結，於是追捕數十米後將他推停制服，並替他反手鎖上膠手扣。

陳將被告帶返行人路進行搜查，發現其背囊內有兩個工業用過濾口罩、三支不同顏色的噴漆，並找到他的身份證，於是脫下其口罩和冰袖核對身份，之後以非法集結、使用蒙面物品及管有工具作非法用途罪名宣佈拘捕。

陳又補充，當時他在被告的右後褲袋找到一支雷射筆，但他認為須先待化驗，故未有就雷射筆拘捕被告。直至當時約8時，偵緝警員到場接手被告及財物，陳自言期間沒干擾過證物或改變其狀態。

案件今午續審。

【案件編號：KCCC895/20】

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