高等法院為下周三開審的首宗國安法案件作最後準備，今進行審前覆核。獲法援資助的被告唐英傑向法庭申請增加兩名義務協助的代表大律師，惟法援署表明不同意，而法庭亦直言有保留，關注辯方同時有法援和私人委聘的兩組大狀，會衍生公帑運用和法律責任的問題。聆訊押後至下午，待各方研究當中議題。

唐英傑被控以「光復香港 時代革命」旗幟煽動分裂國家，及用電單車撞傷警察進行恐怖活動。他獲法援資助，目前由資深大律師郭兆銘（Clive Grossman）和大律師劉偉聰代表。他申請以私人方式額外聘任資深大律師祁志（Nigel Kat）和大律師馬亞山（Azan Marwah）。

郭兆銘庭上表示，祁志和馬亞山不收費代表唐英傑，祁志負責盤問解讀「光時」語句的控方專家、嶺南大學教授劉智鵬，並可能負責主問辯方專家。郭兆銘指辯方持續收到大量檢控材料，正竭力應付，而審訊由不同大律師負責不同環節亦非罕見。

法官關注難計算訟費開支

惟法官彭寶琴指，通常辯方大律師均是以相同方式委聘，但現在同時有法援和私人委聘的大狀，具體運作未明，例如怎樣計算法援支出。法官杜麗冰亦指出，法援署是用公帑協助辯方，直言對安排有保留。

法官陳嘉信提出法律責任問題，舉例若果郭兆銘和祁志就盤問證人有分歧，最終決定發問內容的責任，應由法援署還是唐英傑的私人律師團隊承擔？

另一方面，法援署表明不同意由非署方指派的大狀處理審訊，法援署代表庭上表示只會為郭兆銘和劉偉聰的支出和行為負責。三位法官問法援署所謂不同意，是否代表會撤回法援，或不對審訊部份環節提供法援；而辯方私家大狀盤問證人時，法援大狀是否要離開法庭等，要求法援署一方思考。法援一方代表稱會向署方索取指示。

陳官又指，不知道法庭有否權限阻止與訟人委聘兩組律師，以及其中一組是否可以反對，如果反對是否要法庭裁決。控方指出，法庭記錄了辯方事務律師和大律師成員，如要更換另一組人，可能要取消原本紀錄。

聆訊下午繼續。

【案件編號：HCCC280/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）