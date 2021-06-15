【本報訊】首宗國安法案件被告唐英傑提司法覆核，質疑律政司司長未有提供理由支持不採用陪審團審訊的決定，覆核早前被駁回。上訴庭昨審理司法覆核上訴，唐英傑一方重申高院案件由陪審團審訊是《基本法》保障的權利，移除權利須有理由。上訴庭押後至下周二宣判，即開審前一天揭曉。

唐英傑被控煽動分裂國家和恐怖活動罪，後者的交替控罪為危險駕駛引致嚴重受傷。案件由法官杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信組成「審判庭」取代陪審團審訊，本月23日開審，今日將在高院進行審前覆核。

戴啟思：移除權利須有理由

唐英傑一方認為，高院案件一向由陪審團審訊，是《基本法》保障的憲法權利。但高院上月駁回司法覆核，判決指高院由陪審團審訊並非「權利」，根據國安法第46條，國安案件是否需要由三名法官取代陪審團，由律政司司長全權決定，毋須解釋，決定屬於檢控決定，法庭不會受理司法覆核，除非出現律政司惡意行事和服從政治指示等罕有情況。

上訴由高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長楊振權和林文瀚審理。代表唐英傑的資深大律師戴啟思昨重申，陪審團審訊有獨特價值，《基本法》保留這項普通法的標誌性制度，不應只詮釋成憲法的「裝飾品」，移除權利須提供理由，並可受司法覆核。

林文瀚問，律政司可決定案件在有陪審團的高院審理，還是在沒有陪審團的區域法院審理，為何在區院審理不構成剝奪權利。戴啟思指他主張的權利限於高院案件，權利在案件交付原訟庭後生效。戴啟思另解釋，不採用陪審團有別於一般檢控決定，因其他檢控決定不牽涉移除權利，例如律政司檢控某人，被告本身沒有不被控告的權利。

代表律政司的資深大律師孫靖乾陳詞指，案例表明香港沒有陪審團「權利」；就算有，亦必然被國安法第46條凌駕，條文沒有容許法庭參與決定，或要求律政司司長徵詢被告。他續指，《基本法》只禁止根本地改變或完全廢除陪審制度，國安法僅針對國安罪行有所規定，不違反《基本法》。

案件編號：CACV294/21