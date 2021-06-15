【法庭直擊】

【本報訊】前年11月「理大圍城」，市民為營救被困校園的抗爭者，在油麻地一帶「遍地開花」，其間一名以甲等榮譽在理大畢業的校友，在警方驅散期間被捕，搜出索帶、防毒面罩等。校友被控暴動等罪，辯稱當日欲到理大見證衝突和解，惟誤闖示威區，不及逃離現場被捕。區域法院法官姚勳智昨裁決指，示威者向警投擲汽油彈，穿戴防護裝備的被告身處當中，並攜有索帶及波子，顯然在場參與暴動，裁定他罪名成立，還柙至下月19日索取背景報告後再判刑。

本案是首宗涉及理大圍城的暴動案件審訊，被告雷爍鏗（31歲）是理大產品工程及市場學甲等榮譽學士畢業生。他被控前年11月18日在九龍紅磡蕪湖街與其他不知名人士參與暴動，以及管有26粒波子和100條膠索帶。散庭後，數十名旁聽市民向準備步入囚室的被告大叫：「撐住呀，手足！加油！」被告鞠躬點頭致意。

指一度被誤當便衣警遭搜身

被告接受審訊時透露，他2012年在理大畢業，及後在中文大學取得機械與自動化工程理學碩士，擁有數項產品的專利發明。案發前他從新聞報道得悉有教育界人士到理大接年輕人離開，有感衝突當晚或會解決，基於對母校的感情，他欲到場見證衝突和解。

被告稱當晚一度遭示威者誤以為是便衣警，要對他搜身，他獲放行後仍被跟蹤；及後他打算用手機尋找其他路線，卻被群眾弄跌，隨即遇上警方驅散，不及逃離現場被捕。被告自言背囊與胞弟共用，他事前並不知內有波子和索帶，並解釋指波子是供家中貓兒玩耍，索帶則用作繫緊窗花鐵網。由於他擔心遭催淚煙熏到，故同時帶備生理鹽水。辯方強調，即使被告當場被捕，無證據顯示他何時抵達現場以至曾逗留多久，也無片段拍下他如何破壞社會安寧。

法官姚勳智分析證供，指當晚有逾百名示威者在蕪湖街一帶聚集，部份人向警方防線投擲汽油彈及磚頭，又用強光射向警方，路上有磚頭、波子、鐵欄等被索帶綁起的路障，現場無疑正發生暴動。警方晚上11時許推進驅散，其間被告跌倒被捕，他當時穿戴防護裝備，被搜出波子、索帶、生理鹽水、替換衣物等，其穿戴的手袖被驗出帶有微量易燃溶劑甲苯。

官稱無察覺背囊物品說法牽強

姚官直言，到場見證和解毋須攜帶波子和索帶，而且這些物品佔據背囊一定位置，被告不可能不察覺，認為其解釋牽強。被告明言會避開衝突，但他卻在場停留及找退路，說法不合理。此外，被告自言身處示威者後方約40至50米，惟片段所見，當被告遭制服時，已有相當多的示威者跑離該處，顯示被告根本是站在示威人群中間甚至前方，故當示威者向後逃跑時，被告才會走避不及被捕，直指他的說法與片段內容大相逕庭。被告最終被裁定暴動及管有適合作非法用途的工具兩罪罪成。

案件編號：DCCC434/20