【本報訊】由於警方重兵圍堵理大，校園內醫療、食物短缺，市民11.18設法「圍魏救趙」，最終逾千人被捕，當中242人隨即被控暴動提堂，法院更開夜庭至凌晨1時才完成提堂程序。其後警方經過逾一年調查，陸續起訴校園範圍內的抗爭者、接應的「家長車」司機，控以串謀暴動、妨礙司法公正等罪，事件至今已有約400名市民被控，大部份案件定於2022或2023年開審。

事情源於前年11月11日「大三罷」，大批示威者以理大作為據點留守，堵塞紅隧，藉此迫使政府回應「五大訴求」。警方17日起封鎖理大各出入口，出動水炮車、裝甲車等圖攻入校園，烽煙四起。

曾單日242人提堂

翌日，成千上萬市民在理大附近包括紅磡、尖沙嘴、佐敦、油麻地等地聚集，運送物資的人鏈遍佈彌敦道，警方拘捕逾千人，其中242人隨即被帶上法庭提堂，全部控以暴動罪，是反送中運動以來單日最多被告被控提堂。

警方其後再陸續拘控多人暴動。今年3月，有五名被告被控在理大校園內串謀暴動，犯案日期為前年11月11至14日。及後再有多人被控18日在九龍暢運道及科學館道理大一帶暴動，涉及突圍失敗的抗爭者。

上月警方再落案起訴多名「家長車」司機，指他們接載從理大附近天橋游繩離開的抗爭者，連同車上14名乘客，共21人被控意圖妨礙司法公正罪。其中三名被告棄保潛逃，餘下18人的案件將於本月21日再訊。

此外，兩男早前承認前年11月18日在加士居道近佐敦道一帶參與暴動，明日判刑。兩名原被控暴動的14歲男女，早前在少年庭承認非法集結罪，被判接受保護令12個月，不留案底，惟經律政司覆核後被改判社會服務令及感化令，須留案底。另有兩名被告早前向控方提供了關鍵新證據，本月初獲撤暴動罪。