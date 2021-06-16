前年區議會選舉中落敗的前葵青區議員陳笑文，被質疑冒認「議員」身份。現任當區區議員王必敏向《蘋果》表示，陳於端午節（13日）當日派發的福袋中，其環保袋和食物盒均印有「議員」字眼並附有區議會標誌，質疑陳笑文冒認區議員。葵青民政處回覆《蘋果》時證實已收到相關投訴，將視乎個案性質，徵詢律政司意見。

派發物品印有「議員」字樣

陳笑文早前在社交媒體上發帖宣傳「端午愛心靚糭」的活動海報，表示將於本月13日在其辦事處派糭；及後更有上載當日活動相片。相中可見有市民手持綠色、印有「陳笑文議員辦事處」字眼的環保袋。

王必敏指，陳笑文派發的環保袋和食物盒上均仍印有「議員」字樣，並附有葵青區議會標誌；當中環保袋上更印有現任區議員王必敏的議員辦事處、即以往陳笑文辦事處的地址，同時福袋內更有「完善選舉制度」的單張。王必敏質疑，陳笑文的做法是冒認區議員，指已有街坊向民政報案，她亦已去信民政處。

沉默不回應傳媒查詢

《蘋果》今多次嘗試致電陳笑文辦事處電話及手提電話，只有一名女子接聽，但她未有作任何回應。而《立場新聞》昨日亦曾致電陳笑文，表明身份後同樣由一位女子接聽，當時也是沉默不回應，及後再撥打電話時已未能接通電話。

葵青民政處：不屬任何指引或守則範疇

葵青民政事務處今回覆指，昨日已收到有關投訴。被問及處方會如何處理事件及會否作出追究時，葵青民政處回覆上述事宜不屬任何指引或守則的範疇，僅指「根據《區議會條例》第79條，凡任何人以議員身份行事或聲稱有權以該身份行事，律政司司長可以該人已喪失以該身份行事的資格為理由，在原訟法庭提起法律程序」。

葵青民政處續稱，如發現有離任區議員在其辦事處或宣傳品不當使用區議員的身份，將視乎個案的性質，徵詢律政司的意見，並作出適當的跟進。

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