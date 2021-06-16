盛傳區議員下月宣誓，多達170人將失去議席。元朗區議員林進今日宣佈正式解僱所有議辦職員，直言「希望大家不要再抱有假希望，就算宣誓也不代表能留下來」，同時希望街坊適應「新常態」，在沒有區議員的日子自救。而因初選案被還押、經已辭職的前元朗區議員伍健偉再為辭職致歉，並感激一路走來的同事、助理、戰友、街坊和伴侶。

以往建立的不因DQ完結 盼街坊自救

林進在社交網站發文指，「宣誓在即，DQ是必然」。回望過去一年半，議辦每日都在忙碌和歡笑中度過，而對街坊來說，其議辦「甚至係一個『家』」，可是「這一切彷彿到了盡頭」，「我們必須面對現實，開始準備『軟着陸』」。

他寄望街坊適應新常態，在沒有區議員下「自救」，「好好思索未來社區工作何去何從，還有重新思索我們對社區嘅想像」。他更相信，即使沒有區議員，過去一年半建立的並不會因為DQ而完結。

伍健偉冀外界與留下來的議員並肩而行

另一邊廂，伍健偉的社交網站專頁也刊出伍的獄中信。他再為辭職一事致歉，冀外界見諒他未能從容就義，堅持到被DQ之日外，也希望外界不用可惜，因為「仍有不少堅持下來的議員同事和助理會接受求助和協調，我們組織仍是屬於每一個抗爭者的，請大家協助他們繼續並肩而行」。

伍亦感激同事、助理、戰友、街坊和伴侶一路走來對他的協助、提點和支持，並希望外界盡力而為，延讀對社區的責任和義務與覺醒的意志，各司其職、互相扶持，推動理想的公民社會、捍衞自由、公義和真相。

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