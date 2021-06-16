本地感染英國變種COVID-19 的17歲少女感染源頭未明，衞生署驗出其家中雪櫃的一包泰國急凍鱷魚排骨包裝表面對病毒呈陽性。港大公共衞生學院教授潘烈文在港台節目表示，目前仍未能證明是包裝上的病毒感染少女，抑或是病人污染環境；並指病毒在零度下環境可生存長達幾年，但認為市民毋須太擔心，只要處理急凍食物前後要洗手，用清水清洗冷藏食物包裝便可。

潘烈文在港台節目《千禧年代》表示，目前仍不能證明包裝感染少女，亦不排除是少女污染環境，令樣本呈陽性。他說，病毒在低溫情況下可存活幾星期，在零度以下環境，更可生存長達幾年。但隨着時間，感染性會減低，但病毒本質沒有變異。而過去在北京新發地市場、深圳及紐西蘭的急凍食品都發現有包裝表面帶病毒，但沒有有力能證據證明是由包裝上的病毒感染人體。

可用清水清洗包裝 接觸食物前後宜洗手

被問到是否有方法斷定急凍食品是確診少女的感染源頭，潘烈文坦言有一定困難，因為即使病毒基因排序一樣，亦不能抹殺病人污染環境；認為當局可以為曾接觸過這批產品的人士進行抗體測試，以確定他們有否確診。

他又說，COVID-19屬呼吸道病毒，只要不是近距離聞或接觸食物都不會受感染，呼籲市民不用太擔心，只要注意手部衞生，接觸過食物前後要洗手，用清水清洗食品包裝、煮熟食物經已足夠。

許樹昌料難找到少女感染源頭

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目亦表示，向衞生署了解後，得知少女曾在打開雪櫃找食物時打噴嚏，而鱷魚排骨包裝上驗出的病毒量低，相信包裝因此被少女污染亦不出奇。他續說，少女確診至今已超過10日，相信較難找到感染源頭，相信個案只造成小型家庭群組感染。

許樹昌指，當局會再檢驗同一零售商的同類產品，若結果呈陰性，可假設包裝是被少女污染；又認為可為包裝上的病毒做基因排序及病毒培殖，以確定是否具傳染性。他透露，衞生署曾在機場檢驗過萬個急凍食品包裝樣本，包括40多個鱷魚產品樣本，都無驗出病毒。

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