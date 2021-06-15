【本報訊】政府強推「明日大嶼」計劃，立法會財委會去年在建制派護航下，通過5.5億元前期研究撥款，工程顧問公司奧雅納（ARUP）昨獲批出1,000公頃中部水域人工島研究顧問合約，價值2.2億元，研究今展開，料需時42個月。有資深工程師指，立法會去年審批撥款時未有詢問顧問合約內容，公眾無從判斷造價是否合理。

土木工程拓展署昨公佈，批出中部水域人工島研究顧問合約予奧雅納，奧雅納須為鄰近交椅洲約1,000公頃人工島進行詳細規劃及工程研究，並為連接人工島的道路和鐵路進行技術可行性研究，合約總值約2.2億元，研究今展開，預計42個月內完成。

該署補充，中部水域人工島是特首林鄭月娥在2018年《施政報告》提出「明日大嶼願景」下，其中一項增加土地供應措施。整個計劃工程造價初步估算為6,240億元，屬香港有史以來最貴基建項目。

內容欠交代難評是否合理

奧雅納2018年擔任團結香港基金「強化東大嶼都會」2,200公頃人工島計劃工程顧問，該公司顧問董事劉偉棠曾為計劃「護航」，與環保人士辯論波浪高度問題，引起爭議。

奧雅納近年醜聞多多，2016年奧雅納為政府擔任橫洲發展項目顧問時，被揭發挪用政府數據，為私人發展商私樓項目作規劃申請，遭發展局罰禁入標顧問合約三個月；2018年高鐵試營運時的出軌意外，事後亦被查出是涉及設計路軌的奧雅納計錯數所致；其出任顧問的港珠澳大橋被揭發有大量工程紀錄缺失。

資深土木工程師倪學仁指，當局沒交代合約內容，難以評論2.2億元造價是否合理，因若顧問合約涉勘探、海圖測量、或購買衞星照片，成本則很高，「買衞星相都幾萬蚊……海圖測量，包唔包埋鑽探？」他質疑現時由建制派把持的立法會未能好好把關，「政府一般都會透露……就視乎立法會議員點樣問，睇breakdown（細項），要知（合約）要求」，公眾才可評價撥款是否公允。